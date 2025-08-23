Далин – лучший игрок НХЛ, родившийся после 2000 года. Джек Хьюз – 2-й, Селебрини – 5-й, Бедард – 8-й, Мичков – 23-й, Марченко – 24-й (NHL Network)

Матвей Мичков и Кирилл Марченко вошли в топ-25 молодых игроков НХЛ.

Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили список 25 лучших хоккеистов, родившихся после 2000 года.

25. Мэттью Найз («Торонто »).

24. Кирилл Марченко («Коламбус»).

23. Матвей Мичков («Филадельфия »).

22. Ноа Добсон («Монреаль»).

21. Дастин Вульф («Калгари »).

20. Лео Карлссон («Анахайм Дакс»).

19. Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес ).

18. Люк Хьюз («Нью-Джерси»).

17. Мориц Зайдер («Детройт»).

16. Брок Фэйбер («Миннесота»).

15. Сет Джарвис («Каролина»).

14. Лэйн Хатсон («Монреаль»).

13. Логан Кули («Юта»).

12. Коул Кофилд («Монреаль»).

11. Лукас Рэймонд («Детройт).

10. Мэттью Болди («Миннесота»).

9. Адам Фантилли («Коламбус»).

8. Коннор Бедард («Чикаго»).

7. Уайтт Джонстон («Даллас»).

6. Томас Харли («Даллас»).

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе»).

4. Джейк Сэндерсон («Оттава»).

3. Тим Штюцле («Оттава»).

2. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

1. Расмус Далин («Баффало»).