  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Далин – лучший игрок НХЛ, родившийся после 2000 года. Джек Хьюз – 2-й, Селебрини – 5-й, Бедард – 8-й, Мичков – 23-й, Марченко – 24-й (NHL Network)
11

Далин – лучший игрок НХЛ, родившийся после 2000 года. Джек Хьюз – 2-й, Селебрини – 5-й, Бедард – 8-й, Мичков – 23-й, Марченко – 24-й (NHL Network)

Матвей Мичков и Кирилл Марченко вошли в топ-25 молодых игроков НХЛ.

Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили список 25 лучших хоккеистов, родившихся после 2000 года.

25. Мэттью НайзТоронто»). 

24. Кирилл Марченко («Коламбус»). 

23. Матвей МичковФиладельфия»). 

22. Ноа Добсон («Монреаль»). 

21. Дастин ВульфКалгари»). 

20. Лео Карлссон («Анахайм Дакс»). 

19. Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес). 

18. Люк Хьюз («Нью-Джерси»). 

17. Мориц Зайдер («Детройт»). 

16. Брок Фэйбер («Миннесота»). 

15. Сет Джарвис («Каролина»). 

14. Лэйн Хатсон («Монреаль»). 

13. Логан Кули («Юта»). 

12. Коул Кофилд («Монреаль»). 

11. Лукас Рэймонд («Детройт). 

10. Мэттью Болди («Миннесота»).

9. Адам Фантилли («Коламбус»). 

8. Коннор Бедард («Чикаго»). 

7. Уайтт Джонстон («Даллас»). 

6. Томас Харли («Даллас»). 

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе»).

4. Джейк Сэндерсон («Оттава»). 

3. Тим Штюцле («Оттава»). 

2. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

1. Расмус Далин («Баффало»). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЛос-Анджелес
logoКирилл Марченко
logoДетройт
logoНоа Добсон
logoДастин Вульф
logoЛэйн Хатсон
рейтинги
logoДжейк Сэндерсон
logoТоронто
logoКоламбус
logoКоннор Бедард
logoСет Джарвис
logoДжек Хьюз
logoКоул Кофилд
logoУайтт Джонстон
logoМиннесота
logoЧикаго
logoАнахайм
logoДаллас
logoТим Штюцле
logoАдам Фантилли
logoМориц Зайдер
logoБаффало
logoМонреаль
logoЛоган Кули
logoКаролина
logoМатвей Мичков
logoКуинтон Байфилд
logoСан-Хосе
logoФиладельфия
logoРасмус Далин
logoКалгари
logoЛео Карлссон
logoНью-Джерси
logoОттава
logoМэттью Найз
logoМэттью Болди
logoЛукас Рэймонд
logoБрок Фэйбер
logoНХЛ
logoЛюк Хьюз
logoМакклин Селебрини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026
1020 августа, 03:45
У «Сан-Хосе» лучшие проспекты в НХЛ по версии Bleacher Report, «Монреаль» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 32-я
83 августа, 14:56
Бедард – лучший игрок НХЛ до 23 лет по версии сайта лиги. Селебрини – 2-й, Хатсон – 3-й, Мичков – 5-й, Найз – 7-й, Демидов – 14-й
1118 июля, 08:49
Главные новости
Боб Хартли: «Локомотив» и «Авангард» в числе главных претендентов на Кубок. КХЛ – конкурентная лига, многие клубы хорошо усилились летом»
1вчера, 21:17
Никитин о трэш-токе: «Была традиция: после пресс-конференции заходил к хозяевам, выпивали 3-4 рюмочки. Ты не можешь выпивать с тем, кому наговорил гадостей. Так я воспитан»
3вчера, 20:51
Сурин об ударе клюшкой от Серебрякова: «Не почувствовал. На табло посмотрел, был шокирован немножечко. Значит, мои действия его задевают все‑таки»
9вчера, 20:33
«Авангард» заплатит Фьоре 18 млн рублей за сезон. Клуб скоро объявит о контракте с канадским форвардом на год (Артур Хайруллин)
4вчера, 20:08
Серебряков об ударе клюшкой Сурину: «Егор меня толкнул, он немножко не сдержал эмоции, это штраф. Стараюсь этими эмоциями подпитываться»
5вчера, 19:39
Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод»
29вчера, 18:56
Рашевский о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» вышел биться и побеждать. Обыграть чемпиона очень ценно, для этого не нужна дополнительная мотивация»
3вчера, 18:41
Александр Овечкин: «Быть послом «Интервидения» приятно и почетно. Мы с супругой иногда занимаемся вокалом с Пелагеей по вечерам»
16вчера, 18:29
Ги Буше о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» нахватал удалений в начале, перестроился, 3-й период был великолепным. С первого дня готовимся к хоккею, который планируем показывать в плей-офф»
2вчера, 18:12
Хартли о 0:3 от «Авангарда»: «Не думал, что будет такой накал. «Локомотив» играл очень хорошо, было много моментов, голы придут»
5вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о «Сочи»: «Хотим агрессивно играть в атаке и обороне, жестко в отборе. Нужен лидер, чтобы сплотить и держать команду – Дедунов этот человек, уверен»
вчера, 22:01
Березкин о «Локомотиве» при Хартли: «Новая система, больше деталей – начиная от того, как поставить клюшку. Он требовательный, обращает внимание на мелочи, это важно в плей-офф»
вчера, 21:51
Гончар о том, выиграет ли «Флорида» 3-й Кубок Стэнли подряд: «Крепкая династия. Зито удалось сохранить костяк, под потолок вписались. Ребята хотят там работать, это ценно»
1вчера, 21:39
Хайруллин о Крикунове в «Сочи»: «Первоклассный тренер, сохранил силы и задор. В 75 лет вижу себя сидящим в кресле напротив ТВ, по которому показывают хоккей»
вчера, 21:04
Богдан Конюшков: «У меня не крутая машина, номера – «блатные», 006, это подарок родителей, грех было отказываться. К дорогим вещам отношусь спокойно, мне неинтересно это»
вчера, 20:20
Экблад о «Флориде»: «У меня контракт на 8 лет. Маршанд сказал, что его придется выгонять из НХЛ. То же будет и со мной, думаю»
вчера, 19:55
Ги Буше о противостоянии с Хартли: «СМИ склонны драматизировать, искать подтекст. В НХЛ я играл против Боба ранее, три года мы отработали вместе на ТВ»
вчера, 19:25
Хайруллин о Кузнецове: «На выезды СКА многие ходили только из-за него. Женя – позитивный парень, простой. В раздевалке подкалывал ребят, хорошую атмосферу создавал»
1вчера, 19:10
Марченко о включении в топ-25 молодых игроков НХЛ: «Стараюсь не следить за такой информацией. Здорово, надо дальше стремиться и расти»
вчера, 17:57
Джереми Руа о Никитине: «Строгий, всегда уважителен. Он дважды становился чемпионом КХЛ, доказал успешность, поэтому я приехал в ЦСКА работать и учиться»
1вчера, 16:46