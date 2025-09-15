Гатиятулин о Миллере: «Позволяли Митчу играть в атаке, но не в ущерб обороне. В последних матчах появилась тенденция на ошибки»

Анвар Гатиятулин высказался о том, что Митчелл Миллер пропустил игру «Ак Барса».

В воскресенье «Ак Барс » уступил «Металлургу» (3:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Отсутствие Митчелла Миллера – это плановая ротация или дисциплинарный момент?

– Я понимаю, как это может выглядеть, когда тренер убирает лучшего бомбардира команды. Но в прошлом сезоне мы поверили в Митча, зная его сильные стороны. Позволяли ему играть в атаке, но была договоренность, что это должно быть не в ущерб обороне.

В последних матчах появилась тенденция на ошибки. Глубина состава по защитникам позволила нам пойти на такие меры, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .