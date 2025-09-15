Жулин о 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Ак Барс» не был готов к игре и активному хоккею от соперника»

Тимофей Жулин высказался о неудачном начале «Ак Барса» в игре с «Металлургом».

Казанцы пропустили 5 шайб в первой 20-минутке, не забросив ни разу. В итоге магнитогорцы одержали победу со счетом 6:3.

– Почему соперник владел таким большим преимуществом в начале матча?

– Думаю, мы не были готовы к игре и активному хоккею от соперника.

– «Металлург» изменился по-сравнению с первым матчем?

– Нет, остался таким же. Они бежали, обрезали, ничем не поменялись.

– Что можно занести из этой игры себе в актив?

– Думаю, можно отметить второй и третий периоды, – сказал 19-летний форвард «Ак Барса ».