Жулин о 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Ак Барс» не был готов к игре и активному хоккею от соперника»
Тимофей Жулин высказался о неудачном начале «Ак Барса» в игре с «Металлургом».
Казанцы пропустили 5 шайб в первой 20-минутке, не забросив ни разу. В итоге магнитогорцы одержали победу со счетом 6:3.
– Почему соперник владел таким большим преимуществом в начале матча?
– Думаю, мы не были готовы к игре и активному хоккею от соперника.
– «Металлург» изменился по-сравнению с первым матчем?
– Нет, остался таким же. Они бежали, обрезали, ничем не поменялись.
– Что можно занести из этой игры себе в актив?
– Думаю, можно отметить второй и третий периоды, – сказал 19-летний форвард «Ак Барса».
