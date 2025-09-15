Алексей Марченко про 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Все от нас зависит. «Ак Барс» не очень хорошо играл в своей зоне – начиная с меня, других защитников»

Алексей Марченко высказался о неудачном начале «Ак Барса» в игре с «Металлургом».

Казанцы пропустили 5 шайб в первой 20-минутке, не забросив ни разу. В итоге магнитогорцы одержали победу со счетом 6:3.

– Что случилось с командой на старте матча? Подкосил первый пропущенный гол?

– Все от нас зависит. Не очень хорошо играли в своей зоне, начиная с меня, других защитников.

– Что происходило в раздевалке в первом перерыве при счете 0:5?

– Переговорили, что нужно прибавить в мелочах, концентрироваться на моментах, доработать в борьбе. Смогли забить два гола.

– Два домашних поражения со счетом 3:6, что делать?

– Нужно разобрать видео, подготовиться к следующей игре и победить, – сказал капитан «Ак Барса».