Козырев об 1:2 от ЦСКА: «У нас отсутствовала целостность игры, концовку 2-го периода провалили. С такой организованной командой нужно играть все 60 минут»

Андрей Козырев подвел итоги матча «Северстали» против ЦСКА (1:2).

«У нас отсутствовала целостность игры. Если в первом периоде она была равная, во втором периоде с переменным успехом. Концовку второго периода мы провалили.

Третий период можно занести в актив. У нас была инициатива, были моменты. Но, увы, с такой организованной командой, как ЦСКА , нужно играть все шестьдесят минут.

Когда поставим в ворота кого то кроме Самойлова ? Мы посоветуемся и решение примем завтра», – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .