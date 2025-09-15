Козырев об 1:2 от ЦСКА: «У нас отсутствовала целостность игры, концовку 2-го периода провалили. С такой организованной командой нужно играть все 60 минут»
Андрей Козырев подвел итоги матча «Северстали» против ЦСКА (1:2).
«У нас отсутствовала целостность игры. Если в первом периоде она была равная, во втором периоде с переменным успехом. Концовку второго периода мы провалили.
Третий период можно занести в актив. У нас была инициатива, были моменты. Но, увы, с такой организованной командой, как ЦСКА, нужно играть все шестьдесят минут.
Когда поставим в ворота кого то кроме Самойлова? Мы посоветуемся и решение примем завтра», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
