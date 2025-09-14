6

ЦСКА выиграл 3 из 4 матчей сезона. Коваленко сделал дубль в игре с «Северсталью»

ЦСКА победил «Северсталь» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 3-я победа команды тренера Игоря Никитина в 4 играх сезона-2025/26.

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко сделал дубль. 

В составе «Северстали» шайбу забросил Илья Иванцов.

В следующем матче, 16 сентября, ЦСКА сыграет против «Спартака».

«Северсталь» 16 сентября проведет матч с «Металлургом».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
