ЦСКА выиграл 3 из 4 матчей сезона. Коваленко сделал дубль в игре с «Северсталью»
ЦСКА победил «Северсталь» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 3-я победа команды тренера Игоря Никитина в 4 играх сезона-2025/26.
Нападающий ЦСКА Николай Коваленко сделал дубль.
В составе «Северстали» шайбу забросил Илья Иванцов.
В следующем матче, 16 сентября, ЦСКА сыграет против «Спартака».
«Северсталь» 16 сентября проведет матч с «Металлургом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
