  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о 2:1 с «Северсталью»: «Много хороших вещей сделали. Не все получалось, это нормальный процесс. В целом мы заслужили победу»
0

Никитин о 2:1 с «Северсталью»: «Много хороших вещей сделали. Не все получалось, это нормальный процесс. В целом мы заслужили победу»

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1).

«Очень быстрая игра, все матчи против «Северстали» такие. Важно было этот темп держать, мысль командную. Много хороших вещей сделали. Не все получалось, это нормальный процесс. Но в целом мы заслужили победу. Готовимся дальше. 

Мы разговариваем с командой после каждого матча, независимо от результата. Парни должны к этому привыкнуть, понимать, что это непрерывный процесс. Вне зависимости от того, как сегодня сыграл, надо уже думать о завтрашней игре, проанализировав прошедшую. 

Я думаю, сегодня страсти было больше, против «Северстали» так нельзя было играть, как в Сочи. Мы сегодня как команда играли лучше, чем в Сочи», – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. 

ЦСКА выиграл 3 из 4 матчей сезона. Коваленко сделал дубль в игре с «Северсталью»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoСеверсталь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федотова обменяли в «Коламбус». «Филадельфия» больше в него не верит
12сегодня, 18:28
Вратарь ЦСКА Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»
1вчера, 08:23
Судьи отменили автогол «Сочи» в пустые ворота! А потом ЦСКА проиграл
1712 сентября, 22:10
Главные новости
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жестикулировать, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»
4 минуты назад
НХЛ проводит расследование в отношении тренера «Вашингтона» Лава, он отправлен в отпуск по решению команды
230 минут назад
Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»
46 минут назад
Ларионов о СКА: «Хорошая машина быстро набирает обороты, но иногда нужно где-то притормозить, сделать правильные ходы. Поработаем над этим, чтобы игра была более сбалансированной»
3сегодня, 19:22
Гатиятулин после 3:6 от «Металлурга»: «Если бы было безволие, можно было бы разносы устраивать, но по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправлять»
2сегодня, 18:48
Павел Лысенков: «Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки»
сегодня, 18:36
Ларионов о СКА: «Мы еще не там, где хотим быть, но многие вещи становятся более гармоничным. Идет коллективная игра, все пять хоккеистов участвуют и в обороне, и в атаке»
3сегодня, 18:21
Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»
5сегодня, 18:14
Жамнов о «Спартаке»: «Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, решим эту проблему»
7сегодня, 17:55
Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой – в топ-100 моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес Online»
17сегодня, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о 3:4 от «Трактора»: «Вышли не совсем готовые. Пока нас как самовар растопили, забили 2 гола. Но потом парни собрались, сражались, заслужили очко»
16 минут назад
Гру после 4:3 с «Сочи»: «Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой. Мы сказали игрокам «Трактора», что матч будет достаточно сложным»
1сегодня, 19:38
Исаков о 4:3 со «Спартаком»: «Сложно было местами, особенно, когда много начали удаляться. Но команда нашла в себе резервы и смогла победить»
1сегодня, 19:31
Выдренков о 6:1 с «Ладой»: «Они ничем не удивили. Игра была под контролем СКА, очень хорошо сработало большинство»
сегодня, 18:56
Миронов об 1:6 от СКА: «Бесхарактерно проиграли. Безобразная игра, детские ошибки допускаем, будем налаживать дисциплину»
2сегодня, 17:59
Разин после 6:3 с «Ак Барсом»: «Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса»
9сегодня, 16:59
Фетисов посетил выборы в Московской области. Он общался с членами избирательной комиссии и наблюдателями, интересовался организацией процесса голосования
сегодня, 15:56
Яшкин набрал 300-е очко в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 15:44
Ткачев сделал три передачи в 1-м периоде игры с «Ак Барсом», Толчинский – одну, Барак набрал 2+1. Это первые очки форвардов за «Металлург»
7сегодня, 15:32
Гришин о 5:4 с «Локомотивом»: «Нефтехимик» правильно выбрал тактику. Постарались навязать активную игру и не скатываться в оборону»
3сегодня, 14:59