Никитин о 2:1 с «Северсталью»: «Много хороших вещей сделали. Не все получалось, это нормальный процесс. В целом мы заслужили победу»

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1).

«Очень быстрая игра, все матчи против «Северстали » такие. Важно было этот темп держать, мысль командную. Много хороших вещей сделали. Не все получалось, это нормальный процесс. Но в целом мы заслужили победу. Готовимся дальше.

Мы разговариваем с командой после каждого матча, независимо от результата. Парни должны к этому привыкнуть, понимать, что это непрерывный процесс. Вне зависимости от того, как сегодня сыграл, надо уже думать о завтрашней игре, проанализировав прошедшую.

Я думаю, сегодня страсти было больше, против «Северстали» так нельзя было играть, как в Сочи. Мы сегодня как команда играли лучше, чем в Сочи», – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА выиграл 3 из 4 матчей сезона. Коваленко сделал дубль в игре с «Северсталью»