  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о СКА: «Мы еще не там, где хотим быть, но многие вещи становятся более гармоничным. Идет коллективная игра, все пять хоккеистов участвуют и в обороне, и в атаке»
2

Ларионов о СКА: «Мы еще не там, где хотим быть, но многие вещи становятся более гармоничным. Идет коллективная игра, все пять хоккеистов участвуют и в обороне, и в атаке»

Игорь Ларионов высказался об игре СКА в сезоне-2025/26.

Сегодня клуб обыграл «Ладу» со счетом 6:1. Победа стала для команды 2-й подряд.

– Есть ли ощущение после двух побед, что команда лучше понимает вашу установку?

– Мы пока еще не там, где хотим быть, но многие вещи становятся более гармоничным. Видишь игру и понимаешь, как ребята начинают друг друга чувствовать.

Идет коллективная игра. Все пять игроков участвуют и в обороне, и в атаке, особенно в атаке, это радует. Уверен, что будем продолжать и будет еще лучше, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА разгромил «Ладу» – 6:1. Команда Ларионова выиграла 2-й матч подряд, Бландиси забил 1-й гол в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
