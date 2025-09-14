  • Спортс
Вице-президент КХЛ об играх на открытом воздухе: «Обсуждали матч на футбольной арене «Спартака», но он не состоялся. Много нюансов, сложно реализовать технически»

Вице-президент КХЛ оценил вероятность проведения матчей на открытом воздухе.

– Есть ли у КХЛ планы вернуться к матчам под открытым небом? Замечательные игры проходили в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром Арене».

– Сейчас мы рассматриваем заявки от нескольких клубов. И матчи могут пройти не только на футбольных аренах. Есть идеи и другие. Так, у меня в памяти прекрасный матч между «Йокеритом» и СКА, который прошел в городском парке в Хельсинки. На площади были возведены трибуны, сооружен каток. Атмосфера получилась очень душевной!

А в проведении хоккейных матчей на футбольных аренах есть свой минус – площадка далеко от трибун. Те, кто жалуются, что шайбу в игре не видно, вообще не увидят ничего.

– К тому же из-за катка портится футбольный газон.

– Есть клубы, которые приходят к нам по окончанию прошлого сезона, и в межсезонье мы прорабатываем варианты и нюансы. Потому что технически организовать это не так просто. Нужно и освещение хорошее, и с газоном надо работать.

Так, в одной из заявок мы обсуждали проведение хоккейного матча на футбольной арене «Спартака». Это было в позапрошлом году, и как раз на арене менялся газон. К сожалению, тот матч так и не состоялся.

Так что нюансов много. Нужно завозить оборудование для заморозки льда, размещение нашей техники на арене. Желание у клубов есть, но мы смотрим, кто это может технически реализовать, – вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Вице-президент КХЛ о доходах хоккеистов от рекламы: «Несопоставимы с их зарплатами, но суммы растут. Проводим обучение через проект «База», игроков учат коммерциализации личного бренда»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
