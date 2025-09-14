Миронов об 1:6 от СКА: «Бесхарактерно проиграли. Безобразная игра, детские ошибки допускаем, будем налаживать дисциплину»

Борис Миронов заявил, что «Лада» бесхарактерно проиграла СКА (1:6).

– В первую очередь хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за такую игру. Наполучали ненужные удаления, чем и воспользовался СКА . Безобразная игра, будем налаживать дисциплину.

Слишком легко даем шансы противнику, который играет в большинстве. Надо искоренять сразу.

Сегодня у нас было туго с реализацией. Финальный счет на табло показывает, как мы вышли. Очень бесхарактерно проиграли. Где-то был всплеск, но в третьем периоде опять все повалилось.

– Был серьезный разговор в раздевалке?

– После первого периода пришлось достучаться, поговорить по-мужски. Они услышали, во втором периоде показали игру. После матча не стали ругаться. После драки кулаками не машут. Завтра дома разберем все, там поговорим.

– Почему проблемы с реализацией?

– У нас нет Макдэвидов. Ребята стараются. Опять же, очень глупые, детские ошибки допускаем. Глупые удаления. Реализация не самое главное. Будут моменты – будут забивать. В данный момент большая наша проблема – это дисциплина, – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов .