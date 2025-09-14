«Торпедо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Спартак». Команда Исакова выиграла 4-й матч подряд

«Торпедо» одержало волевую победу в матче со «Спартаком» (4:3 ОТ).

Команда тренера Алексея Исакова уступала со счетом 0:2 к 21-й минуте матча, но в итоге одержала победу.

«Торпедо» сравняло счет благодаря голам Никиты Рожкова и Егора Виноградова .

«Спартак» снова вышел вперед благодаря шайбе Никиты Коростелева, после чего Сергей Гончарук из «Торпедо» перевел игру в овертайм.

Победную шайбу забросил Кирилл Воронин .

Это поражение стало для «Спартака » 3-м подряд. «Торпедо» выиграло все 4 матча подряд со старта сезона.