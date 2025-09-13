  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Миронов о 3:4 с «Торпедо»: «Много детских ошибок и дисциплина хромала, но игра понравилась – есть за что зацепиться. Холлоуэллу шайба попала в руку, он в больнице»
0

Миронов о 3:4 с «Торпедо»: «Много детских ошибок и дисциплина хромала, но игра понравилась – есть за что зацепиться. Холлоуэллу шайба попала в руку, он в больнице»

Борис Миронов прокомментировал поражение «Лады» от «Торпедо».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:3 в пользу нижегородцев.

– Хорошая и быстрая, обоюдоострая игра. Могу сказать, что у нашей команды хромала дисциплина. Нахватали совсем ненужные удаления, и где-то этих сил, которые в конце нужны были, не хватило. А так, игра понравилась, есть за что зацепиться.

Но, опять же, много индивидуальных и глупых ошибок. Мы называем их детскими. Поэтому будем работать, стараться убрать их из нашей игры и действовать более внимательно.

– Что касается иностранцев, которые, как известно, все у вас новички в КХЛ, их действиями сейчас довольны? Они уже адаптировались или пока еще далеко от того, что надо?

– Конечно, займет какое-то время. Они стараются, они делают все возможное, но чуть-чуть играли в другой хоккей в других странах, поэтому нужно время. Пока они не на том уровне, который мы хотели видеть. Но все впереди, я думаю, что несколько игр им помогут. Нервозность уйдет, встанет все на свои места. Думаю, что намного лучше будет играть.

Мак Холлоуэлл отсутствовал второй и третий период, с чем это связано?

– Шайба попала в руку, сейчас уехал на обследование, будем знать позже, что там случилось. Не мог клюшку держать в руке, поэтому, как я уже сказал, сейчас он в больнице. Сделает снимок, и чуть позже будем знать, насколько серьезно.

– Концовку матча можно ли занести в актив? Все-таки забили третью шайбу или поздно спохватились, что называется, было поздно пить «Боржоми»?

– Естественно, надо было раньше думать головой, а не пропускать. Старались сравнять игру. Не хватило времени и сил.

– По поводу двух пропущенных шайб в меньшинстве. Это «Торпедо» здорово сработали, или все-таки «Лада» не доработала в меньшинстве?

– Я думаю, что «Лада» не доработала. Слишком низко все опустились, надо было чуть повыше играть.

Это первые игры, они всегда сумбурные, нервные. Я думаю, что сейчас с каждым матчем должны успокаиваться и играть уже более хладнокровно, – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Торпедо»
logoЛада
logoМак Холлоуэлл
logoКХЛ
травмы
logoТорпедо
Борис Миронов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зборовский пропустит около 6 недель из-за перелома руки. Защитник «Автомобилиста» травмировался в матче с «Ладой» (Metaratings)
39 сентября, 14:31
Директор «Автомобилиста»: «Волк существенно пострадал после грубого приема Атанасова. Он проходит курс лечения. Будем верить, что где-то в октябре сможем его увидеть»
45 сентября, 11:15
В КХЛ все игроки с гражданством РФ больше не считаются легионерами. Раньше требовалось, чтобы они могли играть за сборную России
282 сентября, 13:17
Главные новости
Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»
22 минуты назад
Макар о формате Кубка Стэнли: «Все игроки хотят вернуться к «1-8»
447 минут назад
Ларионов о победе над «Трактором»: «Голы Короткого, Полякова и Хайруллина – это фантастика, быстрый и креативный хоккей. Не просто навал и добивание, а творческие ходы»
сегодня, 07:30
Перри травмировался перед началом лагеря «Лос-Анджелеса». Характер повреждения 40-летнего форварда не уточняется
сегодня, 07:07
Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Он не советник. Заместитель по детско‑юношескому хоккею»
7сегодня, 06:45
Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)
132сегодня, 06:25
КХЛ. «Авангард» примет «Динамо» Москва, «Барыс» против «Динамо» Минск
7сегодня, 04:45
46-летний фанат «Ак Барса» погиб в свой день рождения – Антон Агафонов утонул, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге («Бизнес Online»)
20вчера, 22:13
Плотников о противостоянии СКА и «Шанхая»: «Круто. Хорошо, что в Петербурге появился второй клуб, есть некое дерби, даже в медиа. Это придает популярности хоккею в нашей стране»
5вчера, 21:51
Хартли про 1:4: «Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. «Локомотив» не создал ничего в 3-м периоде, не было скорости, соперник нашел ответ на все наши атаки»
5вчера, 21:19
Ко всем новостям
Последние новости
Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»
9 минут назад
Исаков про 3 победы «Торпедо» на старте сезона: «Важный момент в плане психологии. Понимаем, что дистанция длинная – на ней будет много всего»
34 минуты назад
Крикунов о 18-летнем Дацюке: «Мне его предложил старый, опытный тренер. Пашу на льду сразу было видно – оставили в команде, он начал играть»
сегодня, 07:42
Директор «Металлурга» про слова Разина о «жеманной твари»: «Никого конкретно они не касаются, человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику»
2сегодня, 06:56
Корешков о «Металлурге»: «Возможности Ткачева, Толчинского и Барака известны, но даже мастерам нужно время, чтобы вкатиться. Прогресс есть»
1сегодня, 06:37
Мальцев получит 40 млн рублей от «Спартака» за сезон-2026/27 (Михаил Зислис)
1сегодня, 06:10
«Рейнджерс» пригласили Шустра на просмотр. У экс-защитника «Тампы» и «Куньлуня» 362 матча в регулярках НХЛ и 69 очков
2сегодня, 03:20
Де Хаан перешел в шведский «Регле». У 34-летнего защитника 679 матчей в регулярках НХЛ и 149 очков
1сегодня, 03:10
Губернатор Тульской области поздравил 9-летнего победителя детского конкурса от АКМ, вручив ему футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева»
2вчера, 21:39
Кэйн об игре на Олимпиаде-2026: «Выбирайте меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше. Я сделаю все, чтобы помочь США побеждать»
вчера, 20:33