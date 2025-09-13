Миронов о 3:4 с «Торпедо»: «Много детских ошибок и дисциплина хромала, но игра понравилась – есть за что зацепиться. Холлоуэллу шайба попала в руку, он в больнице»

Борис Миронов прокомментировал поражение «Лады» от «Торпедо».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:3 в пользу нижегородцев.

– Хорошая и быстрая, обоюдоострая игра. Могу сказать, что у нашей команды хромала дисциплина. Нахватали совсем ненужные удаления, и где-то этих сил, которые в конце нужны были, не хватило. А так, игра понравилась, есть за что зацепиться.

Но, опять же, много индивидуальных и глупых ошибок. Мы называем их детскими. Поэтому будем работать, стараться убрать их из нашей игры и действовать более внимательно.

– Что касается иностранцев, которые, как известно, все у вас новички в КХЛ, их действиями сейчас довольны? Они уже адаптировались или пока еще далеко от того, что надо?

– Конечно, займет какое-то время. Они стараются, они делают все возможное, но чуть-чуть играли в другой хоккей в других странах, поэтому нужно время. Пока они не на том уровне, который мы хотели видеть. Но все впереди, я думаю, что несколько игр им помогут. Нервозность уйдет, встанет все на свои места. Думаю, что намного лучше будет играть.

– Мак Холлоуэлл отсутствовал второй и третий период, с чем это связано?

– Шайба попала в руку, сейчас уехал на обследование, будем знать позже, что там случилось. Не мог клюшку держать в руке, поэтому, как я уже сказал, сейчас он в больнице. Сделает снимок, и чуть позже будем знать, насколько серьезно.

– Концовку матча можно ли занести в актив? Все-таки забили третью шайбу или поздно спохватились, что называется, было поздно пить «Боржоми»?

– Естественно, надо было раньше думать головой, а не пропускать. Старались сравнять игру. Не хватило времени и сил.

– По поводу двух пропущенных шайб в меньшинстве. Это «Торпедо» здорово сработали, или все-таки «Лада» не доработала в меньшинстве?

– Я думаю, что «Лада» не доработала. Слишком низко все опустились, надо было чуть повыше играть.

Это первые игры, они всегда сумбурные, нервные. Я думаю, что сейчас с каждым матчем должны успокаиваться и играть уже более хладнокровно, – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов .