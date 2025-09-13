Исаков про 3 победы «Торпедо» на старте сезона: «Важный момент в плане психологии. Понимаем, что дистанция длинная – на ней будет много всего»

Алексей Исаков оценил победу «Торпедо» над «Ладой».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:3 в пользу нижегородцев. Команда победила в трех играх подряд и лидирует в Западной конференции.

– Поздравляю нашу команду и болельщиков Нижнего Новгорода с победой. Очень нервный получился матч, одних только потерь мы совершили 19, это не очень хороший показатель. На это нужно будет обязательно обратить внимание. Благодаря этим потерям мы дали много шансов сопернику. По большому счету, из-за этого столько нервных моментов получили в свою сторону.

– Вы сами уже отметили по поводу потерь. В матче со СКА тоже было много моментов у соперника. Наверное, с одной стороны, это и хорошо, что нет повода для эйфории, хотя три победы на старте «Торпедо» одержало в этом сезоне?

– Конечно, это определенный момент, который нас, с одной стороны настораживает, с другой стороны, это ситуация, которую мы должны проработать.

Также команда должна понимать, что нужно уметь играть по счету, нужно уметь играть на результат и принимать правильные решения. Особенно если это касается третьих периодов.

– На данный момент ваша уникальная историческая статистика в КХЛ – три игры, три победы. Ваша статистика – 100% побед. Устраивает ли ваша эта цифра или вы планируете ее повышать и увеличивать?

– С одной стороны, приятно. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что дистанция длинная, и на этой дистанции много всего будет.

Приятно, что начали с трех побед. Это действительно важный момент для команды в плане психологии. Будем отталкиваться от каждого матча и не уповать на лаврах, – сказал главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков .