  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исаков про 3 победы «Торпедо» на старте сезона: «Важный момент в плане психологии. Понимаем, что дистанция длинная – на ней будет много всего»
0

Исаков про 3 победы «Торпедо» на старте сезона: «Важный момент в плане психологии. Понимаем, что дистанция длинная – на ней будет много всего»

Алексей Исаков оценил победу «Торпедо» над «Ладой».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:3 в пользу нижегородцев. Команда победила в трех играх подряд и лидирует в Западной конференции.

– Поздравляю нашу команду и болельщиков Нижнего Новгорода с победой. Очень нервный получился матч, одних только потерь мы совершили 19, это не очень хороший показатель. На это нужно будет обязательно обратить внимание. Благодаря этим потерям мы дали много шансов сопернику. По большому счету, из-за этого столько нервных моментов получили в свою сторону.

– Вы сами уже отметили по поводу потерь. В матче со СКА тоже было много моментов у соперника. Наверное, с одной стороны, это и хорошо, что нет повода для эйфории, хотя три победы на старте «Торпедо» одержало в этом сезоне?

– Конечно, это определенный момент, который нас, с одной стороны настораживает, с другой стороны, это ситуация, которую мы должны проработать.

Также команда должна понимать, что нужно уметь играть по счету, нужно уметь играть на результат и принимать правильные решения. Особенно если это касается третьих периодов.

– На данный момент ваша уникальная историческая статистика в КХЛ – три игры, три победы. Ваша статистика – 100% побед. Устраивает ли ваша эта цифра или вы планируете ее повышать и увеличивать?

– С одной стороны, приятно. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что дистанция длинная, и на этой дистанции много всего будет.

Приятно, что начали с трех побед. Это действительно важный момент для команды в плане психологии. Будем отталкиваться от каждого матча и не уповать на лаврах, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Торпедо»
logoКХЛ
logoТорпедо
Алексей Исаков
психология
logoЛада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Миронов о 3:4 с «Торпедо»: «Много детских ошибок и дисциплина хромала, но игра понравилась – есть за что зацепиться. Холлоуэллу шайба попала в руку, он в больнице»
сегодня, 07:20
Исаков о 3:2 со СКА: «Получилось непросто, были определенные качели. Но мы заслужили эту победу – 19 блокированных бросков говорят сами за себя»
18 сентября, 20:57
Алексей Исаков: «У Летунова серьезное заболевание. Он выбыл прямо перед игрой со СКА»
18 сентября, 20:10
Главные новости
Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»
19 минут назад
Макар о формате Кубка Стэнли: «Все игроки хотят вернуться к «1-8»
444 минуты назад
Ларионов о победе над «Трактором»: «Голы Короткого, Полякова и Хайруллина – это фантастика, быстрый и креативный хоккей. Не просто навал и добивание, а творческие ходы»
сегодня, 07:30
Перри травмировался перед началом лагеря «Лос-Анджелеса». Характер повреждения 40-летнего форварда не уточняется
сегодня, 07:07
Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Он не советник. Заместитель по детско‑юношескому хоккею»
7сегодня, 06:45
Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)
131сегодня, 06:25
КХЛ. «Авангард» примет «Динамо» Москва, «Барыс» против «Динамо» Минск
7сегодня, 04:45
46-летний фанат «Ак Барса» погиб в свой день рождения – Антон Агафонов утонул, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге («Бизнес Online»)
20вчера, 22:13
Плотников о противостоянии СКА и «Шанхая»: «Круто. Хорошо, что в Петербурге появился второй клуб, есть некое дерби, даже в медиа. Это придает популярности хоккею в нашей стране»
5вчера, 21:51
Хартли про 1:4: «Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. «Локомотив» не создал ничего в 3-м периоде, не было скорости, соперник нашел ответ на все наши атаки»
5вчера, 21:19
Ко всем новостям
Последние новости
Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»
6 минут назад
Крикунов о 18-летнем Дацюке: «Мне его предложил старый, опытный тренер. Пашу на льду сразу было видно – оставили в команде, он начал играть»
сегодня, 07:42
Миронов о 3:4 с «Торпедо»: «Много детских ошибок и дисциплина хромала, но игра понравилась – есть за что зацепиться. Холлоуэллу шайба попала в руку, он в больнице»
сегодня, 07:20
Директор «Металлурга» про слова Разина о «жеманной твари»: «Никого конкретно они не касаются, человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику»
2сегодня, 06:56
Корешков о «Металлурге»: «Возможности Ткачева, Толчинского и Барака известны, но даже мастерам нужно время, чтобы вкатиться. Прогресс есть»
1сегодня, 06:37
Мальцев получит 40 млн рублей от «Спартака» за сезон-2026/27 (Михаил Зислис)
1сегодня, 06:10
«Рейнджерс» пригласили Шустра на просмотр. У экс-защитника «Тампы» и «Куньлуня» 362 матча в регулярках НХЛ и 69 очков
2сегодня, 03:20
Де Хаан перешел в шведский «Регле». У 34-летнего защитника 679 матчей в регулярках НХЛ и 149 очков
1сегодня, 03:10
Губернатор Тульской области поздравил 9-летнего победителя детского конкурса от АКМ, вручив ему футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева»
2вчера, 21:39
Кэйн об игре на Олимпиаде-2026: «Выбирайте меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше. Я сделаю все, чтобы помочь США побеждать»
вчера, 20:33