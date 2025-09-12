  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Батрак о СКА: «Чего хочет Ларионов – не понимаю, против «Трактора» команда не атаковала позиционно. Прошлогодний СКА пытался доминировать – брать шайбу, играть активно, часто бросать»
5

Батрак о СКА: «Чего хочет Ларионов – не понимаю, против «Трактора» команда не атаковала позиционно. Прошлогодний СКА пытался доминировать – брать шайбу, играть активно, часто бросать»

Артем Батрак сравнил игру СКА при Игоре Ларионове и Романе Ротенберге.

В четверг петербургский клуб дома обыграл «Трактор» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ, одержав первую победу при Игоре Ларионове. В прошлом сезоне СКА тренировал Роман Ротенберг. 

«Я пока не совсем понимаю, во всяком случае по игре с «Трактором», что хочет Игорь Ларионов. Этот матч получился точно таким же, как игра «Торпедо», где он работал раньше. Команда позиционно не атаковала, а играла за счет быстрых контратак.

Это было видно особенно в прошлом сезоне, самом плохом для Ларионова в «Торпедо». У СКА не было позиционных атак и за три попытки большинства одну можно было назвать нормальной, а две были плохие.

Я не до конца понял, где случился надлом в первом периоде, но до того момента «Трактор» был быстрее, давил соперника его зоне. СКА просто сделал несколько контратак, из которых четыре оказались голевыми. И, на мой взгляд, «Трактор» был уставшим.

Прошлогодний СКА пытался доминировать – брать шайбу, делать наложение, играть в чужой зоне, играть активно, часто бросать. В матче с «Трактором» я этого просто не заметил. Без позиционных атак доминировать невозможно.

Поэтому это основное различие. Прошлогодний СКА пытался больше играть с шайбой и зажимать соперника, а у нынешнего СКА это делать не получалось, но, тем не менее, удалось выиграть», – заявил комментатор Артем Батрак.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Батрак
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoТрактор
logoКХЛ
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кадейкин о СКА при Ларионове: «Стиль такой же атакующий, как при Ротенберге. Есть контратаки, быстрый переход из обороны»
1сегодня, 15:38
Плотников о хоккее Ларионова и Ротенберга в СКА: «Не хочется сравнивать – мы солдаты, должны просто выходить и выполнять. Ощущаю, что схемы похожи на «Торпедо»
1628 августа, 07:17
22 вывода перед новым сезоном КХЛ
2318 августа, 09:15
Главные новости
Дриджер о России: «Люди здесь добрые, очень любят хоккей – даже больше, чем в Канаде. Удивило, насколько вкусная здесь еда»
13 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Сочи», «Торпедо» играет с «Ладой», «Шанхай» – с «Локомотивом», «Салават» уступил «Автомобилисту», «Сибирь» победила «Адмирал»
9437 минут назадLive
Буре о том, забьет ли Овечкин 50 голов за сезон: «Я два года подряд забрасывал по 60 шайб. Не помню, кто после меня делал такое. Будем болеть за него, дай бог!»
755 минут назад
Тамбиев – журналисту после 1:2 от «Сибири»: «Вы 4 дня отдыхали, а мы немножко полетали, пришлось делать ротацию. У «Адмирала» не было времени на раскатку, с корабля на бал»
3сегодня, 16:00
«Питтсбург» и Флери подписали пробный контракт – 40-летний вратарь проведет прощальный матч в составе «Пингвинс» 27 сентября
20сегодня, 15:32
Маклауд пока не отказался от варианта с возвращением в «Авангард» («Матч ТВ»)
13сегодня, 14:43
Романов о незасчитанном голе в игре с «Коламбусом»: «Дебилизм. У нас вся команда охренела. Судья на лету, проезжая мимо, увидел, что там, оказывается, край лезвия... Чушь какая-то»
сегодня, 14:28
Крикунов о хоккее в СССР: «Акцент на оборону появился, когда на ЧМ-1977 проиграли шведам, и Тихонов пришел. Он изучил, как они откатывались, встречали: потом все так поехали играть»
5сегодня, 13:59
Крис Дриджер: «Жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске. Нам с женой это нравится»
32сегодня, 13:49
Ларионов о выборе игроками СКА песен, которые звучат после голов: «Не могу забирать у них элемент свободы. Я люблю классический рок»
4сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев о 2:1 с «Адмиралом»: «Сибирь» забросила хорошую трудовую шайбу, она позволила раскрепоститься. Большинство не сработало, реализацию надо улучшать»
43 минуты назад
«Спартак» продлил контракт с Мальцевым до конца сезона-2026/27
сегодня, 15:49
Кадейкин о СКА при Ларионове: «Стиль такой же атакующий, как при Ротенберге. Есть контратаки, быстрый переход из обороны»
1сегодня, 15:38
Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов
1сегодня, 15:15
Марат Хайруллин: «СКА добавляет с каждым матчем. В Нижнем Новгороде создали большое количество моментов, но не реализовали. А так, по игре мы лучше были, через работу все придет»
сегодня, 14:59
Грман о Владивостоке: «Еда удивила больше всего, она потрясающая! Здесь много классных мест. И Русский остров, и два моста выглядят красиво»
сегодня, 14:53
Поляков о СКА: «Реализация улучшилась, больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень»
1сегодня, 13:31
Зарплата Вербы в «Сочи» – 8 млн рублей. Он может получить бонус в 7 млн, если наберет 15 очков в регулярке («СЭ»)
3сегодня, 12:59
Крикунов о том, кто заложил агрессивный стиль в КХЛ: «Североамериканцы. Гру, потом Ги Буше. Переход начался уже к их приезду, но они его ускорили, стало интереснее»
2сегодня, 11:15
Маркус Филлипс: «В СКА организация мирового уровня. Здорово было сыграть в «Ледовом», когда болельщики на нашей стороне. Видим поддержку, это феноменально»
сегодня, 10:42