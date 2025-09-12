Батрак о СКА: «Чего хочет Ларионов – не понимаю, против «Трактора» команда не атаковала позиционно. Прошлогодний СКА пытался доминировать – брать шайбу, играть активно, часто бросать»

Артем Батрак сравнил игру СКА при Игоре Ларионове и Романе Ротенберге.

В четверг петербургский клуб дома обыграл «Трактор» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ, одержав первую победу при Игоре Ларионове. В прошлом сезоне СКА тренировал Роман Ротенберг.

«Я пока не совсем понимаю, во всяком случае по игре с «Трактором », что хочет Игорь Ларионов . Этот матч получился точно таким же, как игра «Торпедо », где он работал раньше. Команда позиционно не атаковала, а играла за счет быстрых контратак.

Это было видно особенно в прошлом сезоне, самом плохом для Ларионова в «Торпедо». У СКА не было позиционных атак и за три попытки большинства одну можно было назвать нормальной, а две были плохие.

Я не до конца понял, где случился надлом в первом периоде, но до того момента «Трактор» был быстрее, давил соперника его зоне. СКА просто сделал несколько контратак, из которых четыре оказались голевыми. И, на мой взгляд, «Трактор» был уставшим.

Прошлогодний СКА пытался доминировать – брать шайбу, делать наложение, играть в чужой зоне, играть активно, часто бросать. В матче с «Трактором» я этого просто не заметил. Без позиционных атак доминировать невозможно.

Поэтому это основное различие. Прошлогодний СКА пытался больше играть с шайбой и зажимать соперника, а у нынешнего СКА это делать не получалось, но, тем не менее, удалось выиграть», – заявил комментатор Артем Батрак .