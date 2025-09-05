Хеллибак – лучший вратарь НХЛ по версии NHL Network, Василевский – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й

4 российских вратаря вошли в топ-10 лучших в НХЛ по версии NHL Network.

Возглавил список действующий обладатель «Везина Трофи» – Коннор Хеллибак из «Виннипега ». Всего в десятку лучших вошли 4 россиянина и по 2 представителя США, Канады и Швеции. 1. Коннор Хеллибак («Виннипег», США); 2. Андрей Василевский («Тампа», Россия); 3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия); 4. Сергей Бобровский («Флорида», Россия); 5. Джейк Эттинджер («Даллас», США); 6. Илья Сорокин («Айлендерс», Россия); 7. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», Канада); 8. Филип Густавссон («Миннесота», Швеция); 9. Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес», Канада); 10. Линус Улльмарк («Оттава», Швеция).