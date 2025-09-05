  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хеллибак – лучший вратарь НХЛ по версии NHL Network, Василевский – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й
21

Хеллибак – лучший вратарь НХЛ по версии NHL Network, Василевский – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й

4 российских вратаря вошли в топ-10 лучших в НХЛ по версии NHL Network.

Возглавил список действующий обладатель «Везина Трофи» – Коннор Хеллибак из «Виннипега». 

Всего в десятку лучших вошли 4 россиянина и по 2 представителя США, Канады и Швеции. 

1. Коннор Хеллибак («Виннипег», США);

2. Андрей ВасилевскийТампа», Россия);

3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия);

4. Сергей Бобровский («Флорида», Россия);

5. Джейк Эттинджер («Даллас», США);

6. Илья Сорокин («Айлендерс», Россия);

7. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», Канада);

8. Филип Густавссон («Миннесота», Швеция);

9. Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес», Канада);

10. Линус Улльмарк («Оттава», Швеция). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
