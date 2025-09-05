Хеллибак – лучший вратарь НХЛ по версии NHL Network, Василевский – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й, Сорокин – 6-й
4 российских вратаря вошли в топ-10 лучших в НХЛ по версии NHL Network.
Возглавил список действующий обладатель «Везина Трофи» – Коннор Хеллибак из «Виннипега».
Всего в десятку лучших вошли 4 россиянина и по 2 представителя США, Канады и Швеции.
1. Коннор Хеллибак («Виннипег», США);
2. Андрей Василевский («Тампа», Россия);
3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия);
4. Сергей Бобровский («Флорида», Россия);
5. Джейк Эттинджер («Даллас», США);
6. Илья Сорокин («Айлендерс», Россия);
7. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», Канада);
8. Филип Густавссон («Миннесота», Швеция);
9. Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес», Канада);
10. Линус Улльмарк («Оттава», Швеция).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
