  Дриджер о Бобровском: «Помню свой 1-й день во «Флориде» – он стоял на руках в углу раздевалки, было около 7:30 утра. Я подумал, что этот парень на другом уровне»
Дриджер о Бобровском: «Помню свой 1-й день во «Флориде» – он стоял на руках в углу раздевалки, было около 7:30 утра. Я подумал, что этот парень на другом уровне»

Крис Дриджер заявил, что очень рад успехам Сергея Бобровского.

Канадский голкипер выступал за «Флориду» с 2019 по 2021 год.

«Помню, когда я пришел в команду, у него был первый сезон по большому контракту, и не все шло гладко. А я в тот момент показывал лучший хоккей в карьере и стал чаще выходить в старте.

Никогда не забуду один матч – это, наверное, была моя шестая или седьмая игра в НХЛ. Я отыграл очень хорошо, фактически заняв его место в воротах на тот вечер.

После игры он подошел ко мне и сказал: «Классно смотреть, чувак. Продолжай в том же духе. Я очень рад за тебя». Это много значило для меня. Услышать такие слова от него, в такой ситуации, было очень круто. Он потрясающий человек. Я всегда рад видеть его успехи.

У него очень четкий предматчевый распорядок. Помню свой первый день – он стоял на руках в углу раздевалки. Было около 7:30 утра. Я подумал: этот парень на другом уровне», – сказал вратарь «Трактора» Крис Дриджер.

Крис Дриджер: «Жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске. Нам с женой это нравится»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
