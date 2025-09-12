Крис Дриджер: «Жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске. Нам с женой это нравится»
Крис Дриджер высказался о стоимости жизни в России.
– Как вашей жене Россия и Челябинск?
– Моя жена родом из Финляндии, это совсем недалеко от того же Санкт-Петербурга. Так что для нее это не такой сильный контраст, скорее для меня.
Но ей нравится. Сейчас она беременна, поэтому не слишком активна, но ей все нравится. У нее есть любимая кофейня, куда она ходит. Хорошие рестораны – в Челябинске есть несколько действительно достойных мест.
К тому же жизнь в России, особенно в Челябинске, очень доступна по цене, и это нам тоже нравится, – заявил вратарь «Трактора» Крис Дриджер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
