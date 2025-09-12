Крис Дриджер: «Жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске. Нам с женой это нравится»

Крис Дриджер высказался о стоимости жизни в России.

– Как вашей жене Россия и Челябинск?

– Моя жена родом из Финляндии, это совсем недалеко от того же Санкт-Петербурга. Так что для нее это не такой сильный контраст, скорее для меня.

Но ей нравится. Сейчас она беременна, поэтому не слишком активна, но ей все нравится. У нее есть любимая кофейня, куда она ходит. Хорошие рестораны – в Челябинске есть несколько действительно достойных мест.

К тому же жизнь в России, особенно в Челябинске, очень доступна по цене, и это нам тоже нравится, – заявил вратарь «Трактора » Крис Дриджер .