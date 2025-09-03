Виктор Козлов: «Бобровский – первый кирпичик «Флориды», с него началось строительство чемпионской команды. Рад, что он доказал всем, кто его хейтил, что он отличный вратарь»

Виктор Козлов поделился мнением о вратаре Сергее Бобровском.

– Бобровский с двумя Кубками Стэнли после того, что творилось вокруг него в первые годы во «Флориде», – это возмездие?

– Это его заслуга. Он еще в «Коламбусе » выиграл «Везину».

Сергей – первый кирпичик «Флориды», с него началось строительство чемпионской команды. На него оказывалось огромное давление, и путь, который он прошел, вызывает уважение.

Очень рад, что Сергей доказал всем тем, кто его хейтил, что он отличный вратарь, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .