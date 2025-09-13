Вице-президент КХЛ о бесплатных билетах: «Доля составляет до 20% в некоторых клубах. Это вред – если люди привыкнут, потом билеты будет невозможно продать»

Вице-президент КХЛ назвал злом бесплатные билеты на матчи.

– У нас, к сожалению, в лиге по-прежнему есть доля бесплатных билетов, которые раздаются. И в некоторых клубах эта доля составляет до 20 процентов. Хотя если сравнивать с другими командами, то видно, что в этом нет такой необходимости.

Да, есть социальная нагрузка – те же детские школы, ветераны, кому надо раздавать билеты бесплатно. Но не в размере же 20 процентов от вместимости арены!

– Вот на матче «Шанхайские Драконы» – «Адмирал» собралось 4500 болельщиков на «СКА-Арене». Не проще ли раздать бесплатно 10 тысяч билетов, чтобы собрать хорошую посещаемость? Или это вред?

– Я всегда считал, что вред, и мы это обсуждали с клубами. Если люди привыкнут получать билеты бесплатно, то продать эти билеты потом будет невозможно.

Всегда должна быть какая-то социальная квота, но небольшая, исключительно для выполнения социальных функций, – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов .

Вице-президент КХЛ об окупаемости клубов: «Спартак» зарабатывает больше 30% от расходов, девять клубов – более 25%. Задача, чтобы остальные подтянулись»