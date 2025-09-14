  • Спортс
0

Шаров о допинг-деле Голышева: «Поддерживаем его. Даже если все закончится хорошо, ему предстоит набирать форму – на это уйдет время»

Александр Шаров прокомментировал допинг-дело Анатолия Голышева.

В апреле стало известно, что капитан «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.

– До сих пор остается непонятной ситуация с Анатолием Голышевым. Насколько команда переживает, поддерживает своего капитана?

– Все поддерживают Анатолия, все на связи. Понимаем, что он в неприятной ситуации оказался. Сейчас все и он сам в первую очередь ждут решений от РУСАДА. И уже от них дальше будем отталкиваться.

– По регламенту он никак с вами официально контактировать не может? Даже тренироваться только самостоятельно?

– Как я понимаю, он где-то сам тренируется. Мы его в наше рабочее время не видим.

Готовиться к сезону в отрыве от команды очень непросто – даже если все закончится хорошо в плане решений по его судьбе, ему предстоит набирать форму. На это уйдет достаточно времени. От себя мы его поддерживаем, как можем.

– Чем в принципе может помочь допинг в хоккее? Разве что какие-то препараты на выносливость.

– В теории, наверное, но даже так один игрок не сможет сильно изменить ход встречи или тем более серии, – сказал нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров.

РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
