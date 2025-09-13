Шаров об «Автомобилисте»: «Мы стали играть гораздо агрессивнее. Это тенденции современного хоккея, все стараются для болельщиков»

Александр Шаров заявил, что «Автомобилист» стал играть агрессивнее.

– О вашей команде есть расхожий стереотип, что у вас системная, в каком-то смысле скучная команда, но Николай Николаевич Заварухин говорит, что в этом сезоне «Автомобилист» изменится, уже сейчас команда старается действовать в более атакующем стиле. Ощущаете изнутри эти изменения?

– Мы определенно стали играть гораздо более агрессивно, но, опять же, система игры сохраняется в плане игры в обороне.

То есть действуем активно, стали больше владеть шайбой, однако сезон длинный, и надо быть гибкими в этом плане, адаптироваться под ситуацию.

– Вы изменили игровую философию в связи с тем, что предыдущая не привела к искомому результату? Решили пробовать теперь что-то новое?

– Это глобальные тенденции современного хоккея. Сейчас все стараются играть больше для зрителей, для болельщиков.

Подробнее ответит наш тренерский штаб, наша задача просто выполнять его установки, – сказал форвард «Автомобилиста » Александр Шаров .

Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»