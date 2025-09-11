РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»

РУСАДА перенесла слушания по делу Анатолия Голышева на 25 сентября.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил , что лига получила документ о дисквалификации игрока на два года.

«К сожалению, сегодня слушания отложились.

Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА , где они предлагают 2 года дисквалификации.

Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания 25 сентября.

Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня все закончится, но самое главное – результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!» – сказал форвард «Автомобилиста » Анатолий Голышев .

Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»