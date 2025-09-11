  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»
0

РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»

РУСАДА перенесла слушания по делу Анатолия Голышева на 25 сентября.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига получила документ о дисквалификации игрока на два года.

«К сожалению, сегодня слушания отложились.

Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где они предлагают 2 года дисквалификации.

Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания 25 сентября.

Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня все закончится, но самое главное – результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!» – сказал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Анатолия Голышева
logoАвтомобилист
logoРУСАДА
logoАнатолий Голышев
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»
сегодня, 11:16
Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг. У форварда «Автомобилиста» есть 20 дней на апелляцию
21сегодня, 10:37
Морозов о допинге у Голышева, Каменева и Седова: «Никто бы целенаправленно на это не пошел, учитывая уровень клубов, врачей. Подождем официальных заявлений»
126 августа, 12:44
Главные новости
Гендиректор РУСАДА опровергла отстранение Голышева на 2 года: «Обработка результатов не завершена. Слушания состоятся в ближайшее время»
6 минут назад
Морозов о календаре КХЛ: «Ситуация тяжелая. Игры СКА и «Шанхая» удалось развести, в Москве – все клубы сыграют в один день только раз»
229 минут назад
Морозов о переподписаниях контрактов в КХЛ: «В ноябре вынесем обсуждение на рабочую группу. Предложили клубам сделать наработки изменений в регламент»
357 минут назад
Ротенберг о представлении «Динамо» в совете директоров КХЛ: «Я очень давно в хоккее, изменений нет. Продолжаем работать на благо развития нашего любимого спорта»
5сегодня, 11:30
Ротенберг о юниорском матче Россия – США: «Диалог идет, вопрос непростой. Хотим сыграть в России, можно на нейтральной территории – в Турции»
10сегодня, 11:05
«Спартак» – «Северсталь». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 10:50Видео
Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг. У форварда «Автомобилиста» есть 20 дней на апелляцию
21сегодня, 10:37
Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска. Он заключил до 10 контрактов с российскими компаниями (SHOT)
74сегодня, 10:25
Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей
9сегодня, 10:13
Премьер-министр Канады: «Мы в кризисе. Система мировой торговли перевернута, Макдэвид не подписал контракт. В такое время нужно помнить, что у тебя есть – Драйзайтль, Хайман»
12сегодня, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Зинченко может покинуть СКА. Ранее форвард не попал на командное фото армейцев (Дмитрий Ерыкалов)
17 минут назад
«Вашингтон» вернул бумажные билеты на матчи регулярки-2025/26. Для Овечкина сезон может стать последним в НХЛ
1сегодня, 11:48
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»
сегодня, 11:16
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
2сегодня, 06:00
Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»
2сегодня, 05:45
Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
1сегодня, 02:48
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
сегодня, 02:35
Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»
2сегодня, 02:14
Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»
3вчера, 21:54
Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»
вчера, 21:27