РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига получила документ о дисквалификации игрока на два года.
«К сожалению, сегодня слушания отложились.
Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где они предлагают 2 года дисквалификации.
Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания 25 сентября.
Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня все закончится, но самое главное – результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!» – сказал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»