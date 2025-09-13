Шаров о Екатеринбурге: «Маленькая Москва – чистый город, с прекрасными ресторанами и парками. Максимально комфортно себя чувствую»

Александр Шаров назвал Екатеринбург «маленькой Москвой».

Хоккеист «Автомобилиста» родился в Москве, а по ходу карьеры выступал за «Сибирь » и «Салават Юлаев ».

– Про Екатеринбург часто говорят, что там есть столичный вайб. Как вы ощущаете город?

– По мне это маленькая Москва. Потрясающий город, чистый, с прекрасными ресторанами, прекрасными парками, стадион потрясающий. Так что в этом плане максимально комфортно себя чувствую. Все, как в Москве, просто в меньших размерах.

– В любом случае в Екатеринбурге жизнь комфортнее, чем в Новосибирске или Уфе? Тоже города-миллионники.

– Безусловно. В этом плане Екатеринбург гораздо более развитый город, – сказал нападающий «Автомобилиста » Александр Шаров .

