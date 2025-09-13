  • Спортс
Шаров о любимых фильмах: «Законопослушный гражданин» и почти все, что снимает Гай Ричи. По музыке – меломан, все подряд могу слушать»

Александр Шаров назвал «Законопослушный гражданин» своим любимым фильмом.

– В плане музыки, фильмов какие предпочтения?

– По музыке – меломан, все подряд могу слушать. Любую музыку. Фильмы? Мне больше детективы нравятся, триллеры. Один из моих любимых фильмов «Законопослушный гражданин». И почти все, что снимает Гай Ричи.

– У вас была очень забавная личная подборка треков под голы в прошлом сезоне. С вами советовались, когда ее собирали?

– Нет, помню, когда в плей-офф в первом матче с «Ак Барсом» забил гол, и ни с того ни с сего включают эту песню, немножко даже неловко было. Партнеры по команде подпевали, ходили, она в голове застревает, – сказал нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
