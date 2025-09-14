  • Спортс
Беруби о том, что Таварес остался в «Торонто»: «Я очень рад. В прошлом сезоне не увидел никаких признаков того, что он сбавляет. Главное для него – благо команды»

Крэйг Беруби высказался о новом контракте Джона Тавареса с «Торонто».

34-летний форвард заключил с «Лифс» новое соглашение на 4 года с кэпхитом 4,38 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне канадец набрал 74 (38+36) очка в 75 играх в регулярном чемпионате при полезности «+10». В 13 играх в плей-офф добавил 7 (5+2) баллов при полезности «минус 6». 

«Я очень рад. Джонни – отличный профессионал, командный игрок и лидер. В прошлом сезоне я не увидел никаких признаков того, что он сбавляет обороты. Я считаю, что он провел потрясающий год. 

Я смотрю на Джонни и вижу, что для него самое главное – благо команды. Это очень важно», – сказал главный тренер «Лифс». 

