Локтионов о СКА: «Много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях. Нужно все переламывать через работу»
Локтионов не реализовал буллит за 14 секунд до завершения игры.
СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 16 встречах
– Момент с вашим буллитом. Что хотели придумать? Это была какая‑то импровизация?
– Нет, хотел завести с неудобной руки, но вратарь сыграл хорошо, успел переместиться.
– Насколько волнительным был этот момент?
– Да не особо. Просто нужно выходить и забивать спокойно.
– Эмоционально череда неудач сказывается на команде?
– Конечно, много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях, когда нужно забивать. Тот же самый буллит – вроде пустой угол, а поднять не смог. Нужно все переламывать через работу и все придет, – заявил нападающий СКА Андрей Локтионов.