Локтионов о СКА: «Много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях. Нужно все переламывать через работу»

Андрей Локтионов высказался о поражении в матче с «Локомотивом» (1:3).

Локтионов не реализовал буллит за 14 секунд до завершения игры.

СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 16 встречах

– Момент с вашим буллитом. Что хотели придумать? Это была какая‑то импровизация?

– Нет, хотел завести с неудобной руки, но вратарь сыграл хорошо, успел переместиться.

– Насколько волнительным был этот момент?

– Да не особо. Просто нужно выходить и забивать спокойно.

– Эмоционально череда неудач сказывается на команде?

– Конечно, много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях, когда нужно забивать. Тот же самый буллит – вроде пустой угол, а поднять не смог. Нужно все переламывать через работу и все придет, – заявил нападающий СКА Андрей Локтионов.