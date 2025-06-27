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Таварес о продлении контракта с «Торонто»: «Задача вернуть Кубок Стэнли подталкивает нас вперед. Лучшее еще впереди»

Джон Таварес прокомментировал продление контракта с «Торонто».

«Переезд в Торонто 7 лет назад сложился лучше, чем я ожидал. Задача помочь вернуть Кубок многим поколениям болельщиков «Лифс» – невероятная возможность, которая каждый день подталкивает меня и моих товарищей по команде. Для меня большая честь носить сине-белые цвета.

Моя семья и я с нетерпением ждем продолжения нашего путешествия в Торонто. Лучшее еще впереди!» – говорится в заявлении Тавареса.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт НХЛ
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