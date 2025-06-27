Таварес о продлении контракта с «Торонто»: «Задача вернуть Кубок Стэнли подталкивает нас вперед. Лучшее еще впереди»
Джон Таварес прокомментировал продление контракта с «Торонто».
«Переезд в Торонто 7 лет назад сложился лучше, чем я ожидал. Задача помочь вернуть Кубок многим поколениям болельщиков «Лифс» – невероятная возможность, которая каждый день подталкивает меня и моих товарищей по команде. Для меня большая честь носить сине-белые цвета.
Моя семья и я с нетерпением ждем продолжения нашего путешествия в Торонто. Лучшее еще впереди!» – говорится в заявлении Тавареса.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости