Таварес о продлении контракта с «Торонто»: «Задача вернуть Кубок Стэнли подталкивает нас вперед. Лучшее еще впереди»

Джон Таварес прокомментировал продление контракта с «Торонто».

«Переезд в Торонто 7 лет назад сложился лучше, чем я ожидал. Задача помочь вернуть Кубок многим поколениям болельщиков «Лифс» – невероятная возможность, которая каждый день подталкивает меня и моих товарищей по команде. Для меня большая честь носить сине-белые цвета.

Моя семья и я с нетерпением ждем продолжения нашего путешествия в Торонто. Лучшее еще впереди!» – говорится в заявлении Тавареса .