  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Родуолд об 1:2 от «Трактора»: «Салават» может бороться против таких соперников, но все пока решают детали. Нам надо убрать из своей игры ошибки и научиться побеждать в равных матчах»
0

Родуолд об 1:2 от «Трактора»: «Салават» может бороться против таких соперников, но все пока решают детали. Нам надо убрать из своей игры ошибки и научиться побеждать в равных матчах»

Джек Родуолд высказался о поражении «Салавата» в игре с «Трактором» (1:2).

Клуб из Уфы проиграл пятый матч подряд и идет на 11-м месте в таблице Востока.

– У нас, очевидно, есть трудности с тем, чтобы доводить матчи до победы. Мы на равных играли против «Трактора», одного из фаворитов сезона, и уступили только на последних минутах.

Видно, что мы можем бороться против таких соперников, но все пока решают детали. Нам надо убрать из своей игры ошибки и научиться побеждать в равных матчах. У нас молодая команда, и ребята учатся каждый день.

– Несмотря на серию поражений, в раздевалке хорошая атмосфера?

– Мы одна команда и поддерживаем друг друга, и это самое главное. Мы пройдем через все эти трудности, начнем побеждать и поднимемся выше в турнирной таблице. Надеюсь, что это случится уже в ближайшее время, – заявил нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoДжек Родуолд
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Джек Родуолд: «Козлов – отличный тренер. Раньше слышал о нем много хорошего от других хоккеистов, теперь понимаю, почему всем нравится играть под его руководством. У «Салавата» сильный штаб»
4сегодня, 08:30
Козлов о Панине: «Не надо говорить, когда ему вешать коньки на гвоздь. У него достаточно сил. Кто бы повел «Салават», если бы Григория не было?»
14вчера, 22:01
Дриджер о конкуренции с Мыльниковым: «Отличный вратарь, у него большое будущее. Радуюсь его успехам. В НХЛ в его возрасте я старался «украсть» место в старте у опытных голкиперов»
вчера, 16:48
Главные новости
КХЛ. «Авангард» против «Автомобилиста», «Металлург» играет с «Нефтехимиком», «Торпедо» сыграет с «Ладой», «Амур» проиграл «Северстали»
4222 минуты назадLive
Ларионов о Радулове: «Парень опытный, с характером. Хотим, чтобы такие игроки были и у СКА, огонь важен. Желание, которым он подхлестывает команду, подкупает»
130 минут назад
Ги Буше: «Пономарев выбыл примерно на месяц. Рашевский просто приболел. Два классных игрока нам сегодня не помогут, но это отличный шанс для других ребят проявить себя»
55 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
1357 минут назад
Грималди о СКА: «Ищем ответы, почему команда в плохой форме. Главная проблема – мало забрасываем. Хорошо, что мы проходим через тяжелый период в октябре, а не апреле»
3сегодня, 10:48
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 10:00Тесты и игры
Голдобин, Шарипзянов и Войнов озвучили сказки «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Иван Быкович» в проекте «Когда папа далеко» от «Яндекс Книг»
2сегодня, 09:59
«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд. Команда Козырева идет 3-й на Западе
1сегодня, 09:47
Маршанд отнес шлем Далина в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флориды» и «Баффало»
21сегодня, 09:26
Владимир Плющев: «ЦСКА в кризис привели неправильно спланированные действия со стороны штаба. Команда взяла стиль, который ей не соответствует, поэтому ничего не клеится»
5сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Лада» уволила спортивного директора Гомоляко. Клуб идет 10-м на Западе («СЭ»)
5 минут назад
Тренер «Амура» Гальченюк о 2:3 от «Северстали»: «Увеличивали скорость атак, преимуществом владели то мы, то соперник – волнообразная игра получилась. Мы старались, но немного не повезло»
123 минуты назад
Козырев о 3:2 с «Амуром»: «Мы немного потеряли нить игры во 2-м периоде, так как удалились. Но проявили характер, сравняли счет. Это очень важные 2 очка для «Северстали»
сегодня, 10:38
Плющев о Спронге: «Раз он индивидуально готовится, значит, в ЦСКА на него рассчитывают. Думаю, Федоров не на общественных началах с ним занимается, а по просьбе штаба»
сегодня, 10:16
Хайруллин об 1:3 от «Локомотива»: «Провалили первый период. Самое главное, уже во втором начали прибавлять, а в третьем полностью переиграли соперника. Будем разбираться»
2сегодня, 09:39
Филлипс о поражении СКА: «Локомотив» умеет сдерживать счет и вырывать победы любой ценой. Мы должны работать над реализацией и включаться в игру с первых секунд»
сегодня, 08:55
Джек Родуолд: «Козлов – отличный тренер. Раньше слышал о нем много хорошего от других хоккеистов, теперь понимаю, почему всем нравится играть под его руководством. У «Салавата» сильный штаб»
4сегодня, 08:30
«Оттава» предложила лидеру гонки снайперов сезона НХЛ Пинто (7 шайб в 6 играх) продлить контракт на 8 лет. Стороны пока не близки к сделке (Эллиотт Фридман)
3сегодня, 07:40
Шайфли – лучший бомбардир в истории «Виннипега» и «Атланты». У него 813 очков в регулярках НХЛ против 812 у Уилера
1сегодня, 07:15
«Питтсбург» дважды в сезоне сыграл на ноль – лучший показатель в НХЛ на старте. Джерри отразил 31 бросок «Сан-Хосе» и делит с Баррассо 2-е место по шатаутам за клуб (22)
сегодня, 06:25