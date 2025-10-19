Родуолд об 1:2 от «Трактора»: «Салават» может бороться против таких соперников, но все пока решают детали. Нам надо убрать из своей игры ошибки и научиться побеждать в равных матчах»

Джек Родуолд высказался о поражении «Салавата» в игре с «Трактором» (1:2).

Клуб из Уфы проиграл пятый матч подряд и идет на 11-м месте в таблице Востока.

– У нас, очевидно, есть трудности с тем, чтобы доводить матчи до победы. Мы на равных играли против «Трактора », одного из фаворитов сезона, и уступили только на последних минутах.

Видно, что мы можем бороться против таких соперников, но все пока решают детали. Нам надо убрать из своей игры ошибки и научиться побеждать в равных матчах. У нас молодая команда, и ребята учатся каждый день.

– Несмотря на серию поражений, в раздевалке хорошая атмосфера?

– Мы одна команда и поддерживаем друг друга, и это самое главное. Мы пройдем через все эти трудности, начнем побеждать и поднимемся выше в турнирной таблице. Надеюсь, что это случится уже в ближайшее время, – заявил нападающий «Салавата Юлаева » Джек Родуолд .