Родуолд об 1:2 от «Трактора»: «Салават» может бороться против таких соперников, но все пока решают детали. Нам надо убрать из своей игры ошибки и научиться побеждать в равных матчах»
Клуб из Уфы проиграл пятый матч подряд и идет на 11-м месте в таблице Востока.
– У нас, очевидно, есть трудности с тем, чтобы доводить матчи до победы. Мы на равных играли против «Трактора», одного из фаворитов сезона, и уступили только на последних минутах.
Видно, что мы можем бороться против таких соперников, но все пока решают детали. Нам надо убрать из своей игры ошибки и научиться побеждать в равных матчах. У нас молодая команда, и ребята учатся каждый день.
– Несмотря на серию поражений, в раздевалке хорошая атмосфера?
– Мы одна команда и поддерживаем друг друга, и это самое главное. Мы пройдем через все эти трудности, начнем побеждать и поднимемся выше в турнирной таблице. Надеюсь, что это случится уже в ближайшее время, – заявил нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд.