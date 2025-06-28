У Тавареса запрет на перемещение в первые 2 года по новому контракту с «Торонто». Выплата 2 млн долларов будет растянута с 2029 года до 1 июля 2033-го
У Джона Тавареса есть полный запрет на перемещение по контракту с «Торонто».
Вчера 34-летний форвард подписал новое соглашение на четыре сезона со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 4,388 млн долларов.
По данным Puckpedia, в договор Тавареса включен полный запрет на перемещение (обмен или выставление на драфт отказов) до 1 июля 2027 года.
В оставшиеся два года действия контракта хоккеист предоставит «Торонто» список из пяти клубов НХЛ, в которые его можно обменять.
Отметим, что в финансовой структуре соглашения была предусмотрена отложенная выплата. Два миллиона долларов, положенные игроку в 2029 году, будут выплачены до 1 июля 2033-го.
Это поможет канадскому клубу снизить кэпхит игрока в сезоне-2028/29.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Puckpedia
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