Заварухин о 2:3 от «Авангарда»: «Автомобилисту» не хватило быстроты в принятии решения в большинстве во 2-м периоде. В овертайме Окулов выписал «похороночку»

Николай Заварухин высказался после матча против «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Потрясающая атмосфера, приятно быть участником такой игры. Благодарю ребят за игру, выдавливали из себя все что возможно, добавили в третьем периоде.

Все игры с «Авангардом » были напряженные, но все разные. Возможно, во втором периоде в большинстве не хватило быстроты в принятии решения. Было преимущество, но оно оказалось без бросков.

Соперник в овертайме реализовал свой момент. Окулов выписал такую «похороночку».

Показали хорошую игру, сделали все, что планировали в раздевалке. Но это спорт, кто-то забивает на один гол больше», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .