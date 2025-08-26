Марк Мастерс предлагает «Торонто» поставить Доми в звено к Мэттьюсу: «Беруби любит выпускать тройку Остона на сложные микроматчи, поэтому Нюландер не рассматривается»
В межсезонье команду покинул постоянный партнер капитана «Мэйпл Лифс» – Митч Марнер. В прошлом сезоне Доми набрал 40 (11+29) очков за 87 игр с учетом плей-офф.
«В регулярке-2024/25 Марнер сыграл все матчи, кроме одного. В единственной игре, которую Митч пропустил, с Мэттьюсом вышел Макс Доми. У них и до этого был большой опыт игры вместе.
У Доми был не лучший прошлый сезон, но мне нравится идея сказать Максу: «Эй, появилась возможность, давай возьмемся за дело».
Крэйг Беруби любит ставить звено Мэттьюса на самые сложные микроматчи. Это одна из главных причин, почему Вильям Нюландер не рассматривается на место Марнера», – сказал хоккейный аналитик, репортер TSN Марк Мастерс.
