Марк Мастерс предлагает «Торонто» поставить Доми в звено к Мэттьюсу: «Беруби любит выпускать тройку Остона на сложные микроматчи, поэтому Нюландер не рассматривается»

Марк Мастерс предлагает «Торонто» объединить Остона Мэттьюса с Максом Доми.

В межсезонье команду покинул постоянный партнер капитана «Мэйпл Лифс» – Митч Марнер . В прошлом сезоне Доми набрал 40 (11+29) очков за 87 игр с учетом плей-офф.

«В регулярке-2024/25 Марнер сыграл все матчи, кроме одного. В единственной игре, которую Митч пропустил, с Мэттьюсом вышел Макс Доми . У них и до этого был большой опыт игры вместе.

У Доми был не лучший прошлый сезон, но мне нравится идея сказать Максу: «Эй, появилась возможность, давай возьмемся за дело».

Крэйг Беруби любит ставить звено Мэттьюса на самые сложные микроматчи. Это одна из главных причин, почему Вильям Нюландер не рассматривается на место Марнера», – сказал хоккейный аналитик, репортер TSN Марк Мастерс.

