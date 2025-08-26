  • Спортс
  Марк Мастерс предлагает «Торонто» поставить Доми в звено к Мэттьюсу: «Беруби любит выпускать тройку Остона на сложные микроматчи, поэтому Нюландер не рассматривается»
Марк Мастерс предлагает «Торонто» поставить Доми в звено к Мэттьюсу: «Беруби любит выпускать тройку Остона на сложные микроматчи, поэтому Нюландер не рассматривается»

Марк Мастерс предлагает «Торонто» объединить Остона Мэттьюса с Максом Доми.

В межсезонье команду покинул постоянный партнер капитана «Мэйпл Лифс» – Митч Марнер. В прошлом сезоне Доми набрал 40 (11+29) очков за 87 игр с учетом плей-офф.

«В регулярке-2024/25 Марнер сыграл все матчи, кроме одного. В единственной игре, которую Митч пропустил, с Мэттьюсом вышел Макс Доми. У них и до этого был большой опыт игры вместе.

У Доми был не лучший прошлый сезон, но мне нравится идея сказать Максу: «Эй, появилась возможность, давай возьмемся за дело».

Крэйг Беруби любит ставить звено Мэттьюса на самые сложные микроматчи. Это одна из главных причин, почему Вильям Нюландер не рассматривается на место Марнера», – сказал хоккейный аналитик, репортер TSN Марк Мастерс.

Защитник «Локомотива» Холлоуэлл об НХЛ: «У «Торонто» огромная армия ярых фанатов. Если ты звезда, то выйти на публику трудно – люди сойдут с ума»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
