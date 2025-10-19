  • Спортс
  • Тренер «Амура» Гальченюк о 2:3 от «Северстали»: «Увеличивали скорость атак, преимуществом владели то мы, то соперник – волнообразная игра получилась. Мы старались, но немного не повезло»
Александр Гальченюк высказался после матча с «Северсталью» (2:3 Б).

«Интересный матч – я точно знал, что он таким и получится, настраивал ребят. Плюс у нас был день отца, приехали папы игроков, зашли в раздевалку – хорошие эмоции.

Ребята старались сделать праздник, и, в принципе, он получился. Но это игра, немного не повезло. Мы играли, старались, но так получилось.

Увеличивали скорость атак, преимуществом владели то мы, то соперник – такая волнообразная игра получилась. Петьков? Он хорошо работает, заслужил этот гол», – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
