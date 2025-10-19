Агент Калинюка о возможном уходе из «Салавата»: «Информация не соответствует действительности. Как можно запускать такие новости, когда Уайтт играет в 1-м звене?»

Агент Уайтта Калинюка опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Салавата».

«Эта информация не соответствует действительности. Я связался с руководством и мне это тоже подтвердили.

И как можно вообще запускать такие новости, когда Уайтт играет в первом звене и выходит в первой бригаде большинства?

Мне и до этого из клуба никто не звонил и не проявлял недовольства по поводу Калинюка», – сказал агент Иван Ботев.

В 8 матчах за клуб из Уфы Уайатт Калинюк набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «минус 6».

Соглашение «Салавата » с 28-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее Калинюк стал частью компенсации при обмене Саши Хмелевски в «Ак Барс».