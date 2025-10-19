Ги Буше о 3:2 с «Автомобилистом»: «Ждали плотный матч, так и получилось. Идти ва-банк не хотели, ребят уставшие, ноги не бегут. Тем не менее игроки показали себя наилучшим образом»

Ги Буше подвел итоги матча против «Автомобилиста» (3:2 ОТ).

«Сегодня все получилось так, как мы ожидали. Ждали плотный матч, так и получилось. Наши игроки были полностью готовы, и мы прекрасно понимали, что мы готовы ко всему, несмотря на то, сколько будет длиться матч. В итоге получили то, что хотели и победили, чем мы очень довольны.

В прошлый раз у нас был другой состав. Мы были более отдохнувшими, но не получилось довести игру до нужного результата. Мы были нетерпеливыми, ту же ошибку мы совершили в игре с «Барысом».

Идти ва-банк сегодня мы не хотели, у ребят не бегут ноги, они уставшие. Не хватает выносливости, тяжело выдерживать весь матч. Тем не менее ребята показали себя наилучшим образом, несмотря на обстоятельства. Если не выигрывать такие матчи, то успеха в плей-офф тебе тоже не видать», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.