  • «Нефтехимик» стал 1-й командой в истории КХЛ, забросившей по 3 шайбы в меньшинстве в 2 матчах. Надворный, Точилкин и Шафигуллин забили «Металлургу»
2

«Нефтехимик» забил 3 гола в меньшинстве в игре с «Металлургом».

Команда тренера Игоря Гришина уступила «Металлургу» (6:9) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Голами в меньшинстве отметились Матвей Надворный, Герман Точилкин и Булат Шафигуллин.

«Нефтехимик» стал первой командой в истории КХЛ, забросившей по три шайбы в меньшинстве в двух разных играх.

Список матчей КХЛ, в которых клубам удалось трижды забить в меньшинстве, выглядит следующим образом:

14 октября 2008 года: «Сибирь» – «Салават Юлаев» («Салават»: Нуртдинов, Терещенко, Пережогин);

16 февраля 2011года: «Спартак» – «Нефтехимик» («Нефтехимик»: Полыгалов, Якуценя, Макаров);

24 сентября 2012 года: «Салават Юлаев» – «Трактор» («Трактор»: Кузнецов, Панов, Контиола);

4 сентября 2023 года: «Витязь» – «Динамо» Минс («Динамо»: Волков, Пинчук, Стась);

19 октября 2025 года: «Металлург» – «Нефтехимик» («Нефтехимик»: Надворный, Точилкин, Шафигуллин).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
