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«Торонто» и Таварес продлили контракт на 4 года. Среднегодовая зарплата – 4,38 млн долларов

«Торонто» и Джон Таварес продлили контракт.

Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на 4 года. Среднегодовая зарплата – 4,38 млн долларов.

Канадец выступает за «Лифс» с 2018 года. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В Кубке Стэнли на счету форварда 7 (5+2) очков за 13 матчей при полезности «минус 6».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Торонто»
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