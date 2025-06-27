«Торонто» и Таварес продлили контракт на 4 года. Среднегодовая зарплата – 4,38 млн долларов
«Торонто» и Джон Таварес продлили контракт.
Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на 4 года. Среднегодовая зарплата – 4,38 млн долларов.
Канадец выступает за «Лифс» с 2018 года. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В Кубке Стэнли на счету форварда 7 (5+2) очков за 13 матчей при полезности «минус 6».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Торонто»
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