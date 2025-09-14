Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»

Директор «Металлурга» заявил, что Андрей Разин занимается только работой тренера.

– Когда год назад вместо Сергея Гомоляко на пост спортивного директора «Металлурга» пришел Евгений Бирюков, со стороны казалось, что это Разин выбил себе расширение полномочий, как у него было в «Северстали», где он совмещал работу главного тренера и генерального менеджера. Как на самом деле обстоит ситуация?

– У нас четкое разделение полномочий. Каждый работает по своим должностным инструкциям. Это касается и спортивного директора, и главного тренера. Спортивный директор занимается селекцией.

Главный тренер работает с командой и работает на достижение спортивного результата. Тот же Разин с того момента, как пришел в «Металлург», занимается только тренерской работой.

– То есть даже переход в «Металлург» большой группы игроков «Северстали» в течение первого сезона Разина не был его единоличной инициативой?

– Это было его пожеланием, но и клуб совместными усилиями работал над их переходами. Это была общая работа на результат. Мы предлагаем – главный тренер подтверждает те или иные кандидатуры, – сказал директор магнитогорцев Алексей Жлоба.