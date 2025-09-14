  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»
1

Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»

Директор «Металлурга» заявил, что Андрей Разин занимается только работой тренера.

– Когда год назад вместо Сергея Гомоляко на пост спортивного директора «Металлурга» пришел Евгений Бирюков, со стороны казалось, что это Разин выбил себе расширение полномочий, как у него было в «Северстали», где он совмещал работу главного тренера и генерального менеджера. Как на самом деле обстоит ситуация?

– У нас четкое разделение полномочий. Каждый работает по своим должностным инструкциям. Это касается и спортивного директора, и главного тренера. Спортивный директор занимается селекцией.

Главный тренер работает с командой и работает на достижение спортивного результата. Тот же Разин с того момента, как пришел в «Металлург», занимается только тренерской работой.

– То есть даже переход в «Металлург» большой группы игроков «Северстали» в течение первого сезона Разина не был его единоличной инициативой?

– Это было его пожеланием, но и клуб совместными усилиями работал над их переходами. Это была общая работа на результат. Мы предлагаем – главный тренер подтверждает те или иные кандидатуры, – сказал директор магнитогорцев Алексей Жлоба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoАндрей Разин
logoЕвгений Бирюков
logoМеталлург Мг
Алексей Жлоба
logoКХЛ
logoСергей Гомоляко
logoСеверсталь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Металлурга» про слова Разина о «жеманной твари»: «Никого конкретно они не касаются, человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику»
2вчера, 06:56
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
311 сентября, 06:00
Борна Рендулич: «Мне не нравится Разин, он обманщик. С моего первого дня в «Металлурге» он никак не хотел мне помочь в чем-либо, был настроен против меня»
910 сентября, 10:29
Скотт Уилсон о проблемах в «Металлурге»: «Попал в тупик. Просто не подошли друг другу. Иногда игроки не подходят для определенных стилей»
310 сентября, 05:15
Главные новости
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи», СКА примет «Ладу», «Ак Барс» против «Металлурга», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Северсталь» – с ЦСКА
347 минут назад
Ги Буше об изучении русского языка: «Знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу. Моя возлюбленная больше продуктивна, и мне порой стыдно за это»
сегодня, 03:45
Умер бывший глава профсоюза игроков НХЛ и консультант КХЛ Боб Гуденау. Он руководил Ассоциацией с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов
4сегодня, 03:15
Айкел может получить 13-14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)
19вчера, 21:48
Вице-президент КХЛ о доходах хоккеистов от рекламы: «Несопоставимы с их зарплатами, но суммы растут. Проводим обучение через проект «База», игроков учат коммерциализации личного бренда»
2вчера, 21:14
Вице-президент КХЛ о противостоянии СКА и «Шанхая» в медиа: «Между Mercedes и BMW была битва, в рекламе поддевали друг друга. Может, у клубов будет так же»
11вчера, 18:31
Роман Ротенберг: «Хочу поддержать Карпина как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать «Динамо» еще больше – энергия, больше энергии, синергия болельщиков и команды»
29вчера, 18:26
Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»
54вчера, 18:16
Роман Ротенберг: «Чтобы детям поставить бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он всегда открыт к диалогу, обсуждаем с ним все вопросы»
6вчера, 17:10
«Чикаго» продлил контракт с Найтом на 3 года, кэпхит – 5,83 млн долларов. 24-летний вратарь перешел из «Флориды» по ходу прошлого сезона
10вчера, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Гераськин о мотивации после обмена из «Металлурга»: «Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон – ошибка»
7 минут назад
Широков о старте «Сибири»: «Летом получили высокие нагрузки, постепенно выходим из них. У нас обновленный состав, идет притирка – дайте команде немного времени»
17 минут назад
Солянников об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Поддеть основного конкурента в регионе – прикольно. Однозначно перетащат кого-то из болельщиков. Еще и замануха со «СКА-Ареной»
27 минут назад
Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ. Рекорд клуба у Буше – 3, у Ягра и Найта их по 2
37 минут назад
Беруби о том, что Таварес остался в «Торонто»: «Я очень рад. В прошлом сезоне не увидел никаких признаков того, что он сбавляет. Главное для него – благо команды»
сегодня, 03:55
Директор Пушкинского музея: «Когда снимали «Молодежку», арена в Балашихе была пустой. К третьему сезону съемки стали невозможными из-за тренировок молодых хоккеистов»
3вчера, 22:03
Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»
1вчера, 20:27
Рыбар представил новый шлем на сезон-2025/26 – с чешуей дракона, гербом Словакии и именами супруги и дочери
вчера, 19:57Фото
«Монреаль», «Калгари» и еще несколько клубов интересуются Захой из «Бостона». Форварда могут обменять на Страбла, Руа или Капанена
2вчера, 18:55
Шаров о любимых фильмах: «Законопослушный гражданин» и почти все, что снимает Гай Ричи. По музыке – меломан, все подряд могу слушать»
1вчера, 17:59