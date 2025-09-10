Скотт Уилсон о проблемах в «Металлурге»: «Попал в тупик. Просто не подошли друг другу. Иногда игроки не подходят для определенных стилей»

Скотт Уилсон высказался о своих игровых проблемах в «Металлурге».

Канадский форвард, сейчас выступающий за «Сибирь », по ходу прошлого сезона перешел из «Металлурга» в «Салават ».

В составе магнитогорского клуба он набрал 7 (4+3) очков в 30 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Что, на ваш взгляд, пошло не так в «Металлурге»?

– Просто не подошли друг другу. Иногда случается, что игроки не подходят для определенных стилей.

– Борна Рендулич, который уходил из «Металлурга» после вас, пожелал себе такого же продолжения карьеры, как у вас. Согласитесь, что ваша карьера преобразилась?

– Я играю достаточно давно, поэтому не думаю, что она именно преобразилась. Просто вернулся к тому, что у меня было до перехода в «Металлург». Я играл в «Витязе » несколько сезонов и делал это довольно хорошо.

Потом попал в тупик в «Металлурге », там не получилось. А Козлов помог мне вернуться на тот уровень, на котором я был раньше, – сказал Уилсон.