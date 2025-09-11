Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»

Владимир Плющев высказался о ситуации в «Металлурге».

На старте Фонбет Чемпионата КХЛ магнитогорцы одолели «Ак Барс» (4:3 Б) и уступили «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ).

– В чем проблема «Металлурга»?

– Перед началом сезона сказал: есть риск, что второй сезон подряд «Магнитку» уведет ее тренер Разин. Понятно, что выводы делать очень рано, но первые матчи подтвердили – такой риск действительно существует.

Не прошло и тура, а мы уже получили историю с отстранением экс-капитана «Магнитки» Яковлева . Этот защитник много лет играл за сборную России, пользуется уважением в нашем хоккее, всегда правильно общается с прессой. Словом, хоккеист авторитетный, без какой-либо токсичности. И вроде бы нет никаких показаний к тому, что такого хоккеиста тренеру нужно воспитывать. Но нет – видим обратное.

Еще больше меня насторожили пресс-конференции Разина . Сыграны только два невыразительных матча, никакой катастрофы нет. Но тренер уже общается с прессой в подвижном эмоциональном состоянии, слышим от него какие-то не совсем адекватные фразы.

На самом деле сезон только начинается. Тут нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Тем более состав «Металлурга» позволяет вести спокойную, качественную и, в общем-то, творческую работу, – сказал экс-тренер сборной России.