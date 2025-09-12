  • Спортс
  • Галлан о том, что «Шанхай» может стать главным клубом в Петербурге: «Стараемся, время покажет. С «Локомотивом» мы здорово сыграли, победили сильную команду, я очень доволен»
2

Галлан о том, что «Шанхай» может стать главным клубом в Петербурге: «Стараемся, время покажет. С «Локомотивом» мы здорово сыграли, победили сильную команду, я очень доволен»

Жерар Галлан подвел итоги игры с «Локомотивом» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Шанхай» одержал победу над командой тренера Боба Хартли в домашней игре. Ранее китайский клуб дома победил СКА (7:4) и уступил «Адмиралу» (3:4 Б). 

– Очень доволен сегодняшним выступлением. Здорово было выиграть матч против сильной команды. Все 60 минут мы играли в полную силу.

– В трех матчах подряд вы пропускаете первыми. Почему так?

– Важно то, кто следом забивает. Не переживаю по этому поводу. Две игры выиграли, одну проиграли по буллитам. Все в порядке в этом плане.

– Было ли для вас испытанием сыграть с действующим чемпионом с Бобом Хартли во главе?

– Да, конечно, это было своего рода вызовом. Мы здорово сыграли против «Локомотива». Нужно отдать должное сопернику. Боб – замечательный тренер. Сегодня мы победили, но у них еще все впереди.

– Есть ощущение, что в перспективе «Шанхайские Драконы» могут стать главной командой Санкт‑Петербурга?

– Это то, что мы стараемся делать. Мы стараемся выигрывать каждую игру. Моя задача как тренера – подготовить игроков, чтобы они достойно провели матч и выиграли как можно больше встреч. Время покажет. Мы будем прилагать усилия для этого.

– Знаете ли, что такое Дальний Восток? В чем особенность подготовки к такому выезду?

– Я ничего не знаю об этом. Но единственное, что мне известно, это то, что перелет будет 10 часов. Рад, что мы отправляемся туда в этой части сезона, когда все только начинается. Был удивлен, когда сказали, насколько долгим будет перелет. Но разница по времени с Канадой будет всего один час.

– Вы обыграли со счетом СКА 7:4, сегодня «Локомотив» 4:1. Какой счет будет приятнее для вас?

– По мне, лучше 4:1. Это лучше для команды. Они себя лучше чувствуют, так как знают, что ребята лучше справились в защите. Надо отдать должное Патрику Рыбару, он сделал много сэйвов, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
