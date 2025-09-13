Вратарь «Баффало» Луукконен прибыл в тренировочный лагерь с травмой. Ранее клуб заключил контракт с Георгиевым

Юкко-Пекка Луукконен травмировался перед началом сборов «Баффало».

Отмечается, что 26-летний голкипер прибыл в тренировочный лагерь «Сэйбрс » с повреждением, которое описывается как «досадное».

Причина травмы, ее серьезность, а также ожидаемый срок отсутствия Луукконена , пока неизвестны.

В прошлом сезоне финский вратарь провел 55 матчей, отражая в среднем 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,20.

Ранее «Баффало» заключил контракт с Александром Георгиевым на год.