Вратарь «Баффало» Луукконен прибыл в тренировочный лагерь с травмой. Ранее клуб заключил контракт с Георгиевым
Юкко-Пекка Луукконен травмировался перед началом сборов «Баффало».
Отмечается, что 26-летний голкипер прибыл в тренировочный лагерь «Сэйбрс» с повреждением, которое описывается как «досадное».
Причина травмы, ее серьезность, а также ожидаемый срок отсутствия Луукконена, пока неизвестны.
В прошлом сезоне финский вратарь провел 55 матчей, отражая в среднем 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,20.
Ранее «Баффало» заключил контракт с Александром Георгиевым на год.
