  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Баффало» Луукконен прибыл в тренировочный лагерь с травмой. Ранее клуб заключил контракт с Георгиевым
2

Вратарь «Баффало» Луукконен прибыл в тренировочный лагерь с травмой. Ранее клуб заключил контракт с Георгиевым

Юкко-Пекка Луукконен травмировался перед началом сборов «Баффало».

Отмечается, что 26-летний голкипер прибыл в тренировочный лагерь «Сэйбрс» с повреждением, которое описывается как «досадное».

Причина травмы, ее серьезность, а также ожидаемый срок отсутствия Луукконена, пока неизвестны.

В прошлом сезоне финский вратарь провел 55 матчей, отражая в среднем 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,20.

Ранее «Баффало» заключил контракт с Александром Георгиевым на год.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
logoЮкко-Пекка Луукконен
logoНХЛ
logoАлександр Георгиев
травмы
logoБаффало
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Перри травмировался перед началом лагеря «Лос-Анджелеса». Характер повреждения 40-летнего форварда не уточняется
3сегодня, 07:07
Мэйр попал в ДТП в состоянии опьянения с 3 детьми в автомобиле. «Баффало» отстранил тренера по развитию
вчера, 17:21
Георгиев подписал контракт с «Баффало» на год и 825 тысяч долларов. По прошлому соглашению вратарь получал 3,4 млн в год
56вчера, 03:05
Главные новости
Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Посол российского спорта в мире. Он еще долго может играть в НХЛ – сильнейшей лиге мира»
20 минут назад
Вице-президент КХЛ о бесплатных билетах: «Доля составляет до 20% в некоторых клубах. Это вред – если люди привыкнут, потом билеты будет невозможно продать»
245 минут назад
КХЛ. «Авангард» принимает «Динамо» Москва, «Барыс» против «Динамо» Минск
2751 минуту назадLive
Федерации хоккея России, Беларуси и Казахстана договорились об обмене судьями. Программа охватывает 12 арбитров и 22 матча в трех чемпионатах
2сегодня, 10:47
Юдин об обмене из СКА: «У Ларионова свое мнение, я его уважаю – он ответственен за результат. Никакого общения не было»
3сегодня, 10:35
Ротенберг поздравил москвичей с Днем города: «Москва – это сердце России, ее ритм и энергия. Пусть столица продолжает задавать темп в спорте и в жизни, вдохновляя на новые победы»
26сегодня, 10:12
Вице-президент КХЛ об окупаемости клубов: «Спартак» зарабатывает больше 30% от расходов, девять клубов – более 25%. Задача, чтобы остальные подтянулись»
7сегодня, 10:01
Романов о Нью-Йорке: «Город невкусно пахнет – крыски бегают, бомжей много. Москва мне нравится гораздо больше»
92сегодня, 09:36
Галлан о Дальнем Востоке: «Удивился, узнав, что перелет будет длиться 10 часов – это долго. До Канады можно долететь за 9»
8сегодня, 08:48
Вратарь ЦСКА Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»
1сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Спенсер Фу о 4:1 с «Локомотивом»: «Они чемпионы не просто так. Отличная команда, но «Шанхай» был готов»
7 минут назад
Шаров об «Автомобилисте»: «Мы стали играть гораздо агрессивнее. Это тенденции современного хоккея, все стараются для болельщиков»
32 минуты назад
Зарипов о назначении Крикунова в «Сочи»: «Не вижу ничего героического, он хороший специалист. Риск есть во всем, но команда держится неплохо»
сегодня, 09:47
Хеллибак о Кубке Стэнли: «Один игрок не вытащит всех. Я усвоил, что нельзя кого-то винить или возносить на пьедестал – нужны все»
2сегодня, 09:17
Корешков о «Тракторе»: «Спад связываю с эмоциональной перезагрузкой после поражения в финале. Команда будет набирать обороты»
сегодня, 09:01
Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»
сегодня, 08:36
Исаков про 3 победы «Торпедо» на старте сезона: «Важный момент в плане психологии. Понимаем, что дистанция длинная – на ней будет много всего»
2сегодня, 08:11
Крикунов о 18-летнем Дацюке: «Мне его предложил старый, опытный тренер. Пашу на льду сразу было видно – оставили в команде, он начал играть»
2сегодня, 07:42
Миронов о 3:4 с «Торпедо»: «Много детских ошибок и дисциплина хромала, но игра понравилась – есть за что зацепиться. Холлоуэллу шайба попала в руку, он в больнице»
сегодня, 07:20
Директор «Металлурга» про слова Разина о «жеманной твари»: «Никого конкретно они не касаются, человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику»
2сегодня, 06:56