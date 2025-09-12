Георгиев подписал контракт с «Баффало» на год и 825 тысяч долларов. По прошлому соглашению вратарь получал 3,4 млн в год

Александр Георгиев подписал контракт с «Баффало» на год и 825 тысяч долларов.

29-летний вратарь был в статусе неограниченно свободного агента. По прошлому соглашению его средняя зарплата за год составляла 3,4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Колорадо » и «Сан-Хосе ». Он провел 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ – 15 побед, 87,5% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,47.

Всего в регулярках лиги у Георгиева 303 игры – 151 победа (15 – на ноль), 90,3% сэйвов, 2,99.