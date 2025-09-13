Перри травмировался перед началом лагеря «Лос-Анджелеса». Характер повреждения 40-летнего форварда не уточняется

Кори Перри получил травму перед тренировочным лагерем «Лос-Анджелеса».

Это произошло во время занятия на льду с одноклубниками. Характер повреждения и срок восстановления 40-летнего форварда не уточняются.

В межсезонье Перри подписал контракт с «Кингс » на год и 2 млн долларов за сезон. Еще 2 млн долларов предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне нападающий набрал 30 (19+11) очков за 81 игру в регулярном чемпионате, а также 14 (10+4) баллов за 22 матча в плей-офф.