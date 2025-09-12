Мэйр попал в ДТП в состоянии опьянения с 3 детьми в автомобиле. «Баффало» отстранил тренера по развитию

«Баффало» отстранил тренера Адама Мэйра из-за ДТП в состоянии опьянения.

В четверг тренер по развитию игроков и экс-форвард «Сейбрс» был арестован по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В машине Мэйра находились трое детей.

По данным телеканала WGRZ Buffalo, Мэйр был задержан 4 сентября в пригороде Рочестера (штат Нью-Йорк) после того, как устроил ДТП с другим автомобилем. 46-летнему специалисту предъявлены обвинения по трем уголовным и трем административным статьям, включая вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне и создание угрозы его жизни и здоровью.

По данным источника, в отчете шерифа округа Монро сказано, что у Мэйра был выявлен сильный запах алкоголя. Бывший хоккеист провалил полевые тесты на трезвость и поначалу отказался от алкотеста в участке, но затем согласился. Анализ показал содержание алкоголя в крови на уровне 0,2% - более чем в два раза выше допустимой нормы (0,08%).

Мэйр провел 11 сезонов в НХЛ , 7 из которых – в составе «Баффало ». Он завершив карьеру в 2012 году, а спустя три года вернулся в клуб в роли тренера по развитию.