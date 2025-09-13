  • Спортс
0

Зарипов о назначении Крикунова в «Сочи»: «Не вижу ничего героического, он хороший специалист. Риск есть во всем, но команда держится неплохо»

Данис Зарипов оценил назначение Владимира Крикунова в «Сочи».

– В хоккее есть риск во всем. Если руководители сочинцев обратились к его кандидатуре, значит, у них на это есть основания и вера в данного специалиста.

В последние несколько сезонов в КХЛ пошла тенденция на молодых во всем, а в «Сочи» решили доказать, что необязательно проводить омоложение по всей вертикали клуба, и внедрили в тренерский штаб ветерана российского хоккея.

Пока они неплохо держатся, посмотрим, как будет выглядеть их положение ближе к середине сезона.

– Можно ли решение 75-летнего Крикунова возглавить «Сочи» назвать героическим поступком?

– Нет, ничего героического тут не вижу. Он хороший специалист, практически всю свою карьеру на ведущих ролях в нашем тренерском цехе, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Крикунов о 18-летнем Дацюке: «Мне его предложил старый, опытный тренер. Пашу на льду сразу было видно – оставили в команде, он начал играть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
