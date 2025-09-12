  • Спортс
  • Крикунов о 2:0 с ЦСКА: «Одна из самых значимых побед в жизни. Для «Сочи» каждое очко на вес золота. Мне говорили, что здесь болеют за гостей – оказалось, нет»
Владимир Крикунов назвал победу «Сочи» над ЦСКА одной из самых значимых.

Южане обыграли московский клуб со счетом 2:0 в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ. 12 001 зритель посетил эту игру – это рекорд посещаемости для домашних матчей «Сочи». 

– Ребята хорошо настроились. Было тревожно после разминки, но игроки были собраны, взялись за дело с самого начала. ЦСКА – очень серьезный соперник, но парни боролись и очень старались.

У меня в жизни было много побед, но эта – одна из самых значимых. Полный стадион болельщиков, и мне всегда говорили, что здесь болеют за гостей. Оказалось, нет, болели хорошо и за нас. Спасибо им.

– Как вам игра вратаря Павла Хомченко?

– Отличная игра с его стороны, все матчи проводит стабильно.

– Не было сомнений, что он должен играть с ЦСКА?

– А нам больше некого ставить.

– Следующий матч уже через два дня. Как будете готовиться?

– Завтра тренировка. Противник будет еще серьезнее или такого же уровня, как и ЦСКА. «Трактор» – серебряный призер, поэтому расслабляться рано. Каждое очко для «Сочи» на вес золота, – сказал главный тренер «Сочи».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
