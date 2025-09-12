Крикунов о работе в 90-е: «Помню, одного парня взяли, может, сумел бы играть. А тут братва приехала, его хоп – и говорит: «Ты с нами остаешься»

Владимир Крикунов поделился воспоминаниями о работе в хоккее в 90-е.

– В Екатеринбурге вы приходили в команду, у которой убили президента летом (13 июня 1996-го киллер застрелил Александра Корнева – Спортс’‘), было полное пепелище…

– Я пришел – он был еще жив. Я уехал в Латвию, русских спортивных газет там не было. Возвращаюсь в Екатеринбург, приезжаю в клуб, меня встречает Валентин Озеров, его заместитель. Спрашиваю: «Где Корнев?» Он говорит: «Ты чего, не знаешь? Его через день после твоего отъезда застрелили».

Положение было сложное. Александр Асташев из клуба ушел и почти всю основу с собой забрал. Пашу Дацюка оставил, тот ему не нравился, что ли. Паша тогда совсем молодой был, 18 лет только.

– Вы работали в неблагополучные в плане наркотиков годы. Вам приходилось кого-то из парней учить жизни, кого-то вытаскивать из этого, быть может?

– Помню, одного парня взяли, а братва приехала и забрала его. Он, может быть, сумел бы играть, мы с ним переговорили. А тут братва приехала, его хоп – и говорит: «Ты, парень, уже с нами остаешься».

При мне не было проблем с наркотиками, а вот уже потом поймали одного форварда на контрабанде кокаина: быстренький такой был, шустренький (Денис Поченков уже отбыл наказание и сейчас выступает на любительском уровне – Спортс’‘), – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .