Крикунов о хоккее в СССР: «Акцент на оборону появился, когда на ЧМ-1977 проиграли шведам, и Тихонов пришел. Он изучил, как они откатывались, встречали: потом все так поехали играть»

Владимир Крикунов высказался об изменениях в российском хоккее.

2 августа Крикунов возглавил «Сочи». Он не работал в КХЛ с 2021 года.

– Много ли хоккея смотрели, находясь на паузе?

– Постоянно. Обычно цеплял один матч в день, если интересные игры, то смотрел два. От этого тоже устаешь, я не смотрю это, как кино.

Мне интересно, как тренеры строят игру, действия в атаке, в обороне, что нового. Хоккей у нас буквально за два года поменялся, его перевернули в совсем другую сторону.

– Чем характеризуете эти изменения?

– В первую очередь хоккей стал более направленным на атаку, не так много обороны. Все стараются играть активно, отбирать шайбу уже в зоне противника.

Могу вам сказать, что так раньше и играли в СССР. Когда я играл в Саратове, у нас было три пятерки, целый сезон мы так и играли, пусть он был короче в полтора раза. Все действовали активно, никто не откатывался.

А у нас акцент на оборону появился тогда, когда на ЧМ-1977 в Вене проиграли шведам, и Тихонов в сборную пришел. Он изучил, как шведы откатывались, встречали: а все потом поехали играть в такой хоккей, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

На ЧМ-1977 сборная Швеции обыграла сборную СССР в двух матчах (5:1 и 3:1). Команда СССР заняла 3-е место на турнире.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
