Крикунов о 18-летнем Дацюке: «Мне его предложил старый, опытный тренер. Пашу на льду сразу было видно – оставили в команде, он начал играть»

Владимир Крикунов рассказал, как Павел Дацюк пришел в «Спартак» из Екатеринбурга.

Крикунов возглавлял команду в сезоне-1996/97, когда Дацюк дебютировал в чемпионате России.

– Вы ездили в Екатеринбург на прощальный матч Дацюка. Помните, как только начинали работать с ним в местном «Спартаке»?

– Мне его предложил тренер старый, опытный. Помню, что его все называли Аркадич, имя вылетело из головы. Он говорит: «Посмотри парня, интересный, может, что и получится из него». Я говорю: «Приводи, народа нет все равно».

Он привел паренька. Пошли в футбол играть, я смотрю – чувство дистанции хорошее, координация хорошая, прием мяча, что-то получается. Решил взять на лед его, мы поехали в Глазов на сборы. Паша на лед вышел – его сразу видно было, оставили его в команде, начал он играть.

Начал он играть с Алексеем Булатовым тогда. С Алексеем Симаковым стал позже выходить вместе, мы их с поезда сняли.

Когда мы на поезде ехали в Челябинск выступать с «Мечелом», за ночь шесть человек заболели. У нас то ли грипп был, то ли какая-то другая эпидемия навалилась, одному защитнику скорую из Екатеринбурга пришлось прикатить, он туда уехал. А молодежка ехала в Магнитогорск, что ли, и мы их тоже ночью поскидывали из постели – Симакова, Максима Краева, еще кого-то.

Так они попали в команду и начали играть, – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .

