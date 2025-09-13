  • Спортс
  • Галлан о Дальнем Востоке: «Удивился, узнав, что перелет будет длиться 10 часов – это долго. До Канады можно долететь за 9»
8

Галлан о Дальнем Востоке: «Удивился, узнав, что перелет будет длиться 10 часов – это долго. До Канады можно долететь за 9»

Жерар Галлан удивился продолжительности перелета на Дальний Восток.

«Шанхай» проведет ближайшие матчи Фонбет чемпионата КХЛ в Хабаровске (с «Амуром», 15 сентября) и во Владивостоке (с «Адмиралом» – 17 сентября).

«Я не знаю, что такое Дальний Восток. Единственное, что мне известно, что перелет будет длиться 10 часов. Это долго. Рад, что отправляемся туда в начале сезона.

Но я был удивлен, когда мне сказали, что перелет будет настолько долгим. Долететь до Канады можно за 9 часов», – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.

Галлан о том, что «Шанхай» может стать главным клубом в Петербурге: «Стараемся, время покажет. С «Локомотивом» мы здорово сыграли, победили сильную команду, я очень доволен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
